Berlin Havalimanı'nda grev: Tüm uçuşlar iptal oldu

Almanya'da Berlin- Brandenburg Havalimanı'nda (BER) çalışan yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlileri, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine Ver.di Sendikası'nın çağrısıyla 1 günlük greve gitti. Tüm uçuşlar iptal edildi.

Avrupa'da farklı sektörlerde grev dalgası sürüyor. Almanya'da işçi sendikası Ver.di'nin 24 saatlik uyarı grevi çağrısı üzerine Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda çalışan yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlileri iş bıraktı. Toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle düzenlenen greve katılan çok sayıda personel, sabah erken saatlerde itibaren havalimanında toplandı. Gerçekleştirilen eylemde sendika yetkilileri, işverenlerin uzlaşma yolunu tercih etmemesi durumunda daha fazla grev düzenleneceği uyarısında bulundu.

Ver.di Bölge Müdür Yardımcısı Susanne Feldkötter, "İyi bir teklif bekliyoruz, yoksa burayı kapatmaya devam edeceğiz" dedi. Sendika müzakerecisi Holger Röbler de, "Bu toplu pazarlık anlaşmazlığında BER ailesi olarak omuz omuza birlikte duruyoruz" ifadesini kullandı.

Tüm uçuşlar iptal

Havalimanı yönetimi, internet sitesi üzerinden bugün hiçbir uçuşun yapılmayacağını duyurdu. Buna rağmen grevden haberi olmadan bavullarıyla havalimanına gelen bazı yolcular, görevlilerin uyarıları üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Grevden etkilenen yolcuların, yeniden rezervasyon ve alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgi almak için ilgili havayollarıyla iletişime geçmeleri önerildi. Bugün normalde 35 bin yolcuyla yaklaşık 300 iniş ve kalkışın planlandığı öğrenildi.

Sendika 500 euro ücret artışı istiyor

Bugünkü uyarı greviyle Ver.di sendikası, 30 Ocak'ta (yer hizmetleri) ve 8 Şubat'ta (havaalanı şirketi) yapılacak bir sonraki müzakereler öncesi işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Her iki müzakerede de sendika, 12 aylık toplu sözleşme süresi ile ayda 500 euro daha ücret artışı talep ediyor. Havacılık güvenliği çalışanları için ülke çapında müzakereler yapılırken, şimdiye kadar hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Sendika, bugüne kadar işverenlerden bir çözüm bulmak istediklerine dair bir işaret olmadığını belirtiyor. Sendikaya göre toplu sözleşme 6 bin çalışanı kapsıyor.

"İşveren yüzde 8 gibi enflasyonun da altında olan komik bir rakamla bize geldi"

Greve katılan BER Havalimanı çalışanlarından Bedi Barakat, daha önce 3 kez işverenle anlaşma yoluna gitmeye çalıştıklarını, ancak anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Havalimanında 12 yıldır koordinatörlük ve planlama bölümünde çalıştığını söyleyen Barakat, "Bizim istediğimiz her işçi için 500 euro brüt fazladan maaş. Fakat işveren yüzde 8 gibi şu anda enflasyonun da altında olan komik bir rakamla bize geldi ve bunu 36 aya yaymayı teklif etti. Bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu nedenle grev yapıyoruz" şeklinde konuştu. - BERLİN