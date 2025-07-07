Berlin'de İsrail Protestosu: Başbakanlık Binası Kırmızıya Boyandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını ve Almanya'nın İsrail'e desteğini protesto eden 2 kişi, Almanya Başbakanlığı binasının duvarlarını kırmızı renge boyadı.

Filistin destekçisi 2 kişi, öğle saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail ve Almanya'yı protesto etti. Yakın zamanda isimlerini değiştiren Neue Generation (Yeni Nesil) adlı grubun üyesi 2 kişi, ellerini yanlarında getirdikleri kırmızı boyaya bulayarak Almanya Başbakanlığı binasının duvarına sürdü. Sosyal medya hesaplarından da eylemlerini paylaşan göstericiler, "İsrail'in 2'nci en büyük tedarikçisi Almanya, Gazze'deki acılardan doğrudan sorumludur" ifadelerini kullandı.

Aktivistlerden biri, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'a yönelik saldırılara değinerek, "İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor" açıklamasını hedef alarak, elinde "Kirli iş kanlıdır" yazılı bir pankart tuttu.

Göstericiler, sosyal medya hesaplarından da "Almanya devam eden soykırımın suç ortağıdır" açıklaması yaptı.

2 aktivist de daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. - BERLİN