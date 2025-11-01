Berlin'de Dron Paniği: Uçuşlar İki Saat Süreyle Askıya Alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı semalarında şüpheli dronların (insansız hava aracı) görülmesi üzerine uçuşlar yaklaşık 2 saat süreyle askıya alındı.

Almanya'da şüpheli drone paniği yaşandı. Başkent Berlin'deki Brandenburg Havalimanı semalarında nereden geldiği bilinmeyen dronların görülmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada; yerel saatle 20: 08 ile 21: 58 arasındaki kalkış ve inişlerin durdurulduğu belirtilerek, çok sayıda uçuşun diğer Almanya şehirlerine yönlendirildiğini ifade edildi. Ayrıca, hava trafiği üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için Berlin'deki gece uçuş yasağının da esnetildiği aktarıldı. Yaklaşık 2 saatin ardından hava trafiğinin normale döndüğü belirtildi.

Avrupa'da görülen şüpheli dronlar güvenlik endişelerine neden olmuştu

Son zamanlarda Danimarka, Norveç, Polonya, Romanya ve Estonya'daki bazı sivil havalimanları ile askeri üslerde görülen şüpheli dronlar güvenlik endişelerine neden olmuştu. Bazı Avrupa ülkeleri, nereden geldiği tam olarak bilinmeyen dronlar konusunda Rusya yönetimini suçlamıştı. - BERLİN