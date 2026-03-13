Bergama'da şehit ve gazi ailelerine bayram öncesi saç bakımı

İzmir'in Bergama ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde şehit ve gazi ailelerine evlerinde saç bakımı hizmeti sunuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bergama Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yapılan çalışmada ailelere yalnız olmadıkları hissettirildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen proje ile şehit ve gazi yakınları ikametlerinde ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında ailelerin yaklaşan Ramazan Bayramı kutlanırken, kuaför esnafı tarafından saç bakımları özenle gerçekleştirildi.

"Sorumluluk bilinci olan bir camiayız"

Proje kapsamında şehit Ömer Yiğit Ulus'un anne ve babasını evlerinde ziyaret eden Bergama Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Al, "Bugün Bergama'mızın evladı, şehidimiz Ömer Yiğit Ulus'un anne ve babasının evine ziyarete geldik. Aynı zamanda saç bakımlarını üstlendik. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Bu anlamda Bergama Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bizler sadece mesleğini icra eden esnaflar değil, sorumluluk bilinci olan bir camiayız. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı'nın şehit ve gazi aileleri için mübarek olmasını diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı