"Ben büyüyünce" Meslek Tanıtım Şenliği - Haberler

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"Ben büyüyünce" Meslek Tanıtım Şenliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Ben büyüyünce' Meslek Tanıtım Şenliği

Sinop İstiklal İlkokulu Müdürlüğü tarafından "Ben Büyüyünce" Meslek Tanıtım Şenliği düzenlendi.

Sinop İstiklal İlkokulu Müdürlüğü tarafından "Ben Büyüyünce" Meslek Tanıtım Şenliği düzenlendi.

Sinop İstiklal İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen "Ben Büyüyünce" Meslek Tanıtım Şenliği'ne İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri, Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı, okul öğretmenleri, öğrencileri ve çok sayıda veli katıldı. İstiklal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri meslek tanıtım şenliğinde göz doldurdu. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte itfaiyeci, polis, jandarma, avukat, mimar, bilgisayar mühendisi, psikolog, doktor, aşçı, kuaför gibi birçok mesleklerin stantları açıldı.

Öğrencilerin gelişimi ve geleceğine yönelik bilgi sahibi olması amacıyla Sinop'ta ilk kez gerçekleştirilen "Ben Büyüyünce" Meslek Tanıtım Şenliği'nde öğrenciler alanında uzman isimler tarafından birçok mesleğin inceliklerini ve detaylarını birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladı.

Öğrencilerin hayallerindeki mesleğin oyuncaklarını tasarladığı ve gerçek meslek erbapları ile buluştuğu şenlik ile ilgili Okul Müdürü Yasin Sakallı yaptığı açıklamada, "Burada amacımız çocuklarımızı gerçek meslek erbapları ile buluşturarak hayallerindeki meslekleri hakkında bilgilendirmek. Bundan önce sayısız etkinlik ve başarı ile örnek temsil eden okulumuz öğretmenlerini bu anlamlı çalışma için de ayrıca tebrik ediyorum" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Ercan yıldız İtfaiye Sinop Yerel Haberler

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