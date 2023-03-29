Belediye-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Başkanı, Belediye İşçisine Silah Çektiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Belediye-İş Sendikası Rize- Artvin Şubesi Başkanı Yaşar Kaspar, Fındıklı Belediyesi'nde çalışan Salih Özkan'a silah çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Kaspar'ın Özkan'a silah çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Belediye-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Başkanı Yaşar Kaspar ile Fındıklı Belediyesi'nde çalışan Salih Özkan arasından dün tartışma yaşandı. Kaspar, tartışma sırasında belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Özkan'ın üzerine yürüdü. Olay, diğer belediye çalışanlarının araya girmesiyle yatıştı.

Salih Özkan'a silah çektiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen Yaşar Kaspar, olay yerine çağırılan polis kipleri tarafından gözaltına alındı. Özkan ve Kaspar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşar Kaspar'ın, polise verdiği ifadede, Salih Özkan'ın "Neden başkanımızın aleyhine sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorsun" diyerek kendisine saldırdığını ve kendisini savunmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Salih Özkan ise Kaspar'a ek zam için neden imza atmadığını, işçilerin mağdur olduğunu söyleyince saldırıya uğradığını iddia etti.

" BURADA SENDİKACILIK DEĞİL, MAFYAVARİ SENDİKACILIK SÖZ KONUSU"

Olaya tepki gösteren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Bir sendika başkanı, işçiye silah çekiyor. Bu, utanç verici bir durumdur. Ülkemizin bugün geldiği noktayı göstermesi açısından bu olay çok önemlidir. Burada sendikacılık değil, mafyavari sendikacılık söz konusudur. Bugün, işçi varsa sendika vardır, işçi varsa o başkan vardır. Belediyemizdeki işçiler daha önce HAK-İŞ'teydiler, sonradan Belediye-İş Sendikası'na üye oldular, şimdi de Genel-İş Sendikası'na üye oldular. Yarın bu işçiler özgür iradeleriyle başka sendikanın da üyesi olabilirler, buna kimse müdahale etme hakkına sahip değildir. Yaşanan olay sonrası, işçi arkadaşlarımız anlattıklarına göre, bir işçi kardeşimiz kendisine 'Neden sözleşmeye imza atmıyorsun' diye soruyor. İşçinin kendisine sorduğu sorular karşısından olgun davranması gerekirken 'Neden sözleşme imzalamıyorsun' diyen işçiye silah çekiyor. Bir sendika temsilcisi işçiye silah çekebilir mi? Böyle şey olabilir mi? Belediye işçileri olaya müdahale etti ve silahını zorla beline soktular, ardından polisler geldi ve işçiler kendisinden davacı oldu oldu.

" BİR SENDİKA BAŞKANI NEDEN SİLAHLA DOLAŞIR"

Her ne olursa olsun, bir sendika temsilcisi, üyesi işçiye silah çekemez. Bu, mafyatik bir davranıştır. Bir sendika başkanı neden silahla dolaşır? Belediyemizde çalışan 72 işçi arkadaşımızın adına Belediye- İş Sendikası'yla yaptığımız toplu sözleşme tarihi bu yıl eylül ayın sona erecek. İşçilerimiz Belediye-İş Sendikası'ndan zaten ayrılmışlar, Genel-İş Sendikası'na üye olmuşlar. Yani gelecek dönem toplu sözleşme görüşmelerini Genel-İş Sendikası ile yapacağız. Bu olay, çok vahim bir olaydır. Bir işçi temsilcisinin üyesine silah çekmesi… Bu demek ki mafyavari sendikacılık yapıyor. Umarız bu sendika temsilcisiyle ilgili, sendika genel merkez yöneticileri yaşananları değerlendirir, işçilere yapılan bu mafyavari saldırının hesabını sorarlar."

"SALDIRGAN SENDİKA BAŞKANININ HUKUK ÖNÜNDE GEREKLİ CEZAYI ALMASINI BEKLİYORUZ"

Genel-İş Sendikası Fındıklı Temsilciliği ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İşçileri sendika değiştirdikleri için mahkemeye veren, ek zam sözleşmesini imzalamayarak işçileri mağdur eden, sosyal medyadan sürekli olmadık ithamlarla hakaret eden sözde işçi sendikası başkanı olan Yaşar Kaspar, son olarak, sözleşmeyi neden imzalamadığını ve işçileri mağdur ettiğini soran mesai arkadaşımıza saldırmış ve sokak ortasında silah çekmiştir. Sendika başkanlığı, işçilerin aidatlarıyla tatil yapıp, takım elbiselerle, lüks arabalarla gezip, işçileri mağdur edip silah çekmekle, kabadayılıkla olmaz. İşçi sınıfının örgütlülüğü, mafya yöntemleriyle değil, emeğin örgütlenmesi ile olur. O kabadayılık da mafyacılık da kimseye sökmez. Son yaşanan bu olayın ardından mesai arkadaşımızın yanında olduğumuzu bildiriyor, saldırgan sendika başkanının hukuk önünde gerekli cezayı almasını bekliyoruz. Aynı zamanda Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi'ni de göreve davet ediyoruz. Belediye çalışanlarının yaşadığı mağduriyete son verilmesini, ilgili sendika tarafından Rize İl Başkanlığı görevini yürüten bu zat hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz."