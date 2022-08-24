Belediye'den Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni Sivas Belediyesi tarafından Yaz Kur'an Kursunu tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi Sivas Belediyesi tarafından Yaz Kur'an Kursunu tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Belediye'den Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni

Sivas Belediyesi tarafından Yaz Kur'an Kursunu tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından Yaz Kur'an Kursunu tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Altuntabak Mahallesi'nde bulunan; Yeraltı Cami, Kütüklü Cami, Ali Muhtar Cami, Altuntabak Cami ve Hacı Mahmut Cami'de eğitim alan yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.Törene; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım ve Kur'an öğreticileri ile öğrencilerin velileri de katıldı. Etkinlikte ilk olarak konuşan Altuntabak Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz, Kur'an öğrenen öğrencilere ve öğreten hocalara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise "Yaz dönemi boyunca kıymetli çocuklarımız, değerli hocalarımızın gözetiminde Kuran'ı öğrenmeye gayret ettiler. Bu çalışmalarda emeği geçenler ile birlikte bu etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, "Belediyemize, muhtarlığımıza, hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu kursları önemsiyoruz. Zira gençlerimizin bu yaz kurslarında aldıkları dini bilgilerin dışında tekrar dini bilgi sahibi olma imkanları olmayabilir. Bu bakımdan tüm öğrencilerimizi yaz kurslarına davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım da "Eğitimin ve çocukların emrindeyim diyen Belediye Başkanımıza; okullarımızın her türlü sıkıntısını gidermesi ve sultan şehrimizin öğrencilerinin yetişmesine katkı sağlaması sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına hassaten şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Gençlerimiz ve çocuklarımız yaz boyunca hem tatillerini yaptılar hem de kendilerini daha iyi yetiştirmek adına dinimizin direği Kuran-ı Kerim'i öğrenmek adına bir irade ortaya koydular. Hocalarımız da camilerde mesai harcayarak bugüne getirdiler. Hocalarımıza teşekkür ediyorum gençlerimizi de kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ilahiler okunarak Nasrettin Hoca gösterisi eşliğinde çocuklara çeşitli hediyeler verildi.