Belediye Başkanının reklamını yaptığı evlerin yolu yok

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın reklamını bizzat yaptığı "Sofia Evleri"ne giden yollar yapılmayınca vatandaşlar mağduriyet yaşayamaya başladı. Duruma tepki gösteren konut sakinleri, haklarını kanuni yollarla arıyor.

İlçenin Sofular Mahallesi Veliköyü yolunda bulunan ve Çaycuma Belediyesi'nin apartmanlara sıkışan vatandaşların yaşam alışkanlıklarını değiştirmek üzere yapımına başladığı bahçeli ve teraslı evlerden oluşan 82 konutluk Sofia Evleri'nin yapımı adeta yılan hikayesine döndü. 25 bin metrekare alanda tasarlanan ve yapımı Çaycuma Belediyesi ile Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti garantör firmasın 2018'de yapımına başladığı site, 2020'de bir çok eksiklerine rağmen tamamlandı ve satış yoluyla mülk sahiplerine teslim edildi. Sofia Evleri'nde mülk sahibi olan Cem Ünal yaşadıkları mağduriyeti şu şekilde anlattı:

"Yaklaşık 2 yıldır burada yaşıyoruz. Fakat halihazırda iskan ruhsatı, kat ittifakı ruhsatı var. Kat mülkiyeti tapusunu alamadık. Çaycuma Belediyesi'ne dilekçe yazmamıza rağmen bu konuda bize herhangi cevap vermedi. Kanuni olarak 15 gün içinde vereceği cevabı 133 gündür veremedi. Buraya taşındığımızdan beri birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin yol sorunu var, uzun zamandır yapılmadı. Yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı) verilmiş olan bir yere yolunun da yapılmış olması gerekir. Ancak ne hikmetse yapı kullanım izin belgesine rağmen, bu kadar insan, aile bu mülklerde ikamet etmesine rağmen Çaycuma Belediyesi buranın yolunu yapmamakta, peyzajını yapmamakta direniyor. İnsanları mağdur ediyor. Çok uzun zamandır bunun mücadelesini kanuni olarak vermeye çalışıyoruz. Sakinler olarak toplanıp birkaç kez Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'yla görüşme sağlandı ama ondan da bir netice elde edilemedi."

"SADECE HAKKIMIZ OLANI ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

'Sofia Evleri' ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini sonrasında CİMER'e de yazı yazdıklarını belirten mülk sahibi Ünal, sözlerine devam etti:

"CİMER'den henüz cevap gelmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden, '28 Aralık 2020'de Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti garantör firmasının olduğu Sofia Evleri projesini satış yoluyla devir alındığı, Çaycuma Belediye Başkanlığı'nın 04 Ocak 2022 yapı kullanım izin belgesi verildiği, söz konusu yer ile ilgili kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi amacıyla Çaycuma Belediyesine dilekçe ile başvuru yapıldığı, bahse konu yer ile alakalı olarak yapı kullanım izin belgesi olduğu halde siteye giriş ve çıkışlarını kapsayan yol bulunduğu, yapılan yolların halihazırda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama sayfasında birçok kişiye ait parsellerde görüldüğü, sonuç olarak yapı kullanım izni verilmiş bir yerleşim yerinde kamu kullanımına geçmiş yolların olmadığının gözlendiği belirtilmiş olup, Sofia Evlerinin 307 ada 82 parselinde bulunan kamu yollarının olmaması durumu ile Sofia Evleri maliklerinin kullanmak zorunda olduğu yolların kullanıma açılması ve gerekli incelemelerin yapılarak geçerli yolların temininin sağlanması talep edilmektedir. Plan paftaları incelendiğinde söz konusu taşınmazın ada bazında çevresinde bulunan yolların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 5. maddesinin, 12'nci maddesi -Bir parselin bulunduğu imar adasına at parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez-' diye cevap geldi. Yani normalde burada yol olması gerekiyor. Açıkça yolu olmayan bir yere kesinlikle hiçbir adasına, parseline ev yapılamaz. Ev yapıldıysa iskan verilemez diyor. İhlal edildiğini görüyoruz. Sadece hakkımız olanı almaya çalışıyoruz. Mağduriyetimiz nasıl giderilecek diye bekliyoruz."

"TAPUMUZ VAR, RUHSATIMIZ VAR AMA YOLUMUZ YOK"

Sofia Evleri'nde oturanlarının çoğunun Çaycuma'da esnaflık yaptığını ve bu yüzden konuşamadıklarını belirten Ünal, "İlçede çalışmakta olan esnaf arkadaşlar var. Keza kurumlarda, belediyede çalışan insanlar var. Çaycuma Belediyesine bağlı firması olan, Çaybel'de çalışanlar da var. Bu kişiler burada çıkıp da belediye hakkında ya da belediye başkanı hakkında herhangi yorumda haliyle bulunmak istemiyorlar. Hele şu zamanda ki sorunlar daha fazlayken bir sorun daha eklemek istemiyorlar. Açıkçası biraz korkuyorlar. Onları da anlayışla karşılıyoruz. İnsanlar birikimlerini, parasını verdi. Kimi borca girdi ev sahibi olabilmek için. Tapumuz var, yapı ruhsatımız var ama yolumuz yok, peyzajımız yok" diye konuştu.

"SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ"

Cem Ünal sözlerini şöyle tamamladı:

"Miktarını bilmiyorum ama Çaycuma Belediyesine bağlı Çaybel şirketinin burada evleri var. Bu evlerin bazılarında Çaycuma Belediyesinin kendi kamu araçları kullanılıyor. Mesela Çaycuma Belediyesi Fen İşlerinin aracının malzeme ve işçi getirdiğini gördüm. Yani kamunun gücünü bir şirket çok rahat kullanabiliyor. Bunların hepsi ispatlı kayıtlıdır. Site içindeki parke taşlı yollar ya çökmüş durumda ya da yer yer kanallar açık bir şekilde bekliyor. Siteyi çevreleyen alanda herhangi bir çit ya da duvar olmadığından her türlü tehlike de beraberinde bulunmaktadır. Site içindeki evlerin garajları inek tezekleri ile doludur. Herhangi bir geçerli gerçek ve güvenli bir yolu olmadığından güvenli bir giriş çıkış noktası da bulunmamaktadır. Özellikle kış aylarında ve yağmurun çok yağdığı zamanlarda siteye yukarıdan veya aşağıdan araçların ulaşması mümkün olmamaktadır. Örnek olarak geçen sene hastalanan bir vatandaş için çağrılan ambulans Sofia Evlerine gelememiş, yolda kalmıştır. Site içerisinde yapılan iki çıkış noktasındaki parke yollardan kışın kar yağdığında dozer ile açılsa bile araçlar eğimin çok yüksek olmasından ötürü çıkamamaktadır. Hatta geçen sene kış vaktinde site içinde kar çalışması yapmaya çalışan dozer aracı eğimden kayarak yolda bulunan belediye işçisine çarparak ayağının kırılmasına sebep olmuştur. Site dışında fiziki olarak herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığından sitenin çok yakınında topografik olarak uçurum ve yükseltiler bulunmaktadır ve bu yerler özellikle çocuklar için büyük tehlike arz etmektedir.

Sonuç olarak; Sofia Evleri Çaycuma Belediyesi tarafından bizlere daha önceden çeşitli dijital ve görseller ile anlatılarak almamızın sağlandığı huzurlu bir yer olmaktan çok uzaktadır. Yıllardır mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kanuni olarak da bir çok yere baş vuru yaptık. Sesimizin duyulmasını istiyoruz."

Öte yandan, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın kura çekilişi sırasında yaptığı açıklamada, vatandaşların ev sahibi olduğunu mutluluklarını paylaştıkları görüntüleri ortaya çıktı.

(Gülcan Çolak - İHA)