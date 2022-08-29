Belediye Başkanı Serhat Oğuz: 'Vatandaşın nerede kanayan yarası varsa biz oradayız'

Kahramankazan Belediyesi, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede Çalta Mahallesine cami lojmanı yaptı. Mahallede imam ve ailesi için kalacak yer olmadığından imam bulmakta zorlandıklarını belirten Mahalle Muhtarı Osman Güngör, "lojman olmadığı için imam getirtemiyorduk. Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un yardımlarıyla önemli bir sorunumuz çözüldü" dedi.

Kahramankazan Belediyesi, cami lojmanı olmayan ve ilçe merkezinden uzak mahalleler için kolları sıvadı. Uzak mahallelerde görevli imamların en büyük sorunlarından biri olan lojman ihtiyacı Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından giderilmeye başlandı. 10 taneye yakını tadilat edilmek üzere sıfırdan yapılan 4 cami lojmanının sonuncusu ilçe merkezine 20 kilometre mesafede Çalta Mahallesi'ne yapıldı. 120 metre kare net oturum alanı olan, tek katlı 3 oda bir salon olarak inşa edilen lojmanın yapımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı. İlçe merkezine en uzak mesafelerden biri olan Çanta'da 350 bin liraya mal olan lojman ile birlikte uzak mahallelerin tamamında lojman ihtiyacı giderilmiş oldu. İğmir Mahallesi ve Örencik Bağlariçi Şehime Hatun Cami lojmanlarında çalışmalar ise sona gelindi. Kahramankazan Belediyesi tarafından bu yıl cami lojmanlarının yapımı ve mevcut lojmanların tadilatı için harcadığı para 1 Milyon 500 Bin lirayı geçti. Tadilat isteyen diğer lojmanlar için de çalışmalar devam ediyor.

Çalta Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle birlikte yapılan cami lojmanı kurdele kesim törenine Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, Esnaf Sanatlarlar Odası Başkanı Ali Günhız, Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, Mahalle Muhtarı Osman Güngör, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Lojman açılışında konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, mahalle sakinlerine yeni müjdeler verdi. Çalta'ya doğalgaz da geleceğini belirten Oğuz "Kahramankazan'ın güzellikleri o kadar bakir ki. Bu tarafa doğru gelirken Soğulcak'tan Tekke Ormanına bir bakın. Rabbim burayı ne güzel yaratmış. Çok güzel ama atıl duruyor. Karşı tarafta Kılıçlar Sürsefa Çamlığımız var ama asıl buralara yatırım gerekiyor. Buraların turizme açılması gerekiyor. Sürsefa Çamlığının tahsisine aldık 19 yıllığına. Sürsefa Çamlığının ihyası, düzenlemesi işine başlayacağız. Sürsefa Çamlığının içerisine macera parkı, restaurantlar yapacağız, kafeler yapacağız, köylü pazarları satış noktaları yapacağız. Sürsefa Çamlığımızı ihya edeceğiz. Bu bölge için de Soğulcak Mahallesi üstünden Tekke Dağı'na kadar olan bölge Kahramankazan'da turizme açılacak en güzel bölgesi. Göreve geldiğimden beri bunu düşünüyorum. Buranın turizm bölgesi olması lazım. Bu bölge Soğulcak'tan Tekke Dağı'na kadar olan binlerce dönümlük arazinin tamamı yakında göreceksiniz turizm alanı ilan edilecek. Orası çok kıymetli. İnşallah hep birlikte o günleri göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, nerede kanayan bir yara varsa Kahramankazan Belediyesi o yarayı sarmak için oradadır" dedi.

Kahramankazan Müftüsü Durmuş Ali Çakır ise, "Kıymetli kardeşlerim biliyoruz ki bu camilerimiz, mescitlerimiz bu toplumun, bu toprakların tapu senedidir. Ecdadımız nereyi fethetmişse, nereye yerleşmişse ilk yaptıkları iş o şehrin merkezine bir cami inşa etmek ve sosyal donatılar diye tabir ettiğimiz yerleri oraya inşa etmek ve oradaki hayatın oradaki şehirleşmenin o cami etrafında caminin etrafındaki müştemilat olarak nitelendirebileceğimiz o sosyal donatılarla birlikte devam etmesini sağlamaktır. Camiler önemlilik arz ediyor. O camilerde görev yapacak hademeihayrat diye nitelendirdiğimiz eskilerin isimlendirmesi ile hayrın hizmetçisi diye isimlendirilen imam hatibimizin, müezzinimizin görev yapacağı, görevi yaparken oturacağı, kalacağı, barınacağı mekanların da yapılması önemli. Tabii eskilerden Allah razı olsun. Eski insanlarımız yememişler, içmemişler bu lojmanları yapmışlar fakat zamanla insanlar yaşlandığı gibi mekanlar da yaşlanıyor. Yenilenmesi hasıl oluyor ve bu hasıl olan ihtiyaçlar da Sayın Belediye Başkanımız her kuruma olduğu, gibi her işte olduğu gibi bizim kurumumuzda da bize de elinden gelen desteği sarf ediyor ve bu konuda önemli destekler bizlere veriyor" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Osman Güngör'de yaptığı konuşmada "Eskiden köyümüzde lojman vardı ama yıprandığı için kullanma ömrü dolmuştu. Allah razı olsun Başkanımızdan hangi ihtiyacımız varsa başkanımıza söylüyoruz o da tamam diyor. lojman olmadığı için imamda bulamıyorduk. Yeni lojman yapılınca imam da atandı. Çok memnunuz şimdi mahallemize doğalgaz bekliyoruz. İnşallah Başkan doğalgaz da gelecek dedi" şeklinde konuştu. - ANKARA