Bedensel Engelli Ramazan Kaplan'ın Hayali Gerçek Oldu

Şırnak'ın Cizre bedensel engelli Ramazan Kaplan'ın akülü tekerlekli sandalye hayalini Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mustafa Şahin gerçekleştirdi.

Türkiye ve yurt dışında yaptığı iyilik hareketleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, Cizre'de ikamet eden bedensel engelli Antalyalı Ramazan Kaplan'ın iki yıldan bu yana hayalini kurduğu akülü sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İlçede Dicle Nehri Kenarına kurduğu semaver ile çay satarak geçimini sağlayan, ancak akülü sandalyesi olmadığı için dışarıya çıkamayan bedensel engelli Antalyalı Ramazan Kaplan'a yardım eli Ankara'dan uzandı.

Akülü sandalye umudunu kaybetmeyen Kaplan, sosyal medya aracılığıyla polis memuru Mustafa Şahin'e ulaşarak yardım istedi. Kısa sürede dönüş yapan Şahin, Kaplan'a akülü sandalye gönderdi. İki yıl sonra yeniden dışarıya çıkan Kaplan'ın mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Uzun bir aradan sonra Polis Memuru Mustafa Şahin sayesinde yeniden işine döneceğini söyleyen Kaplan, eskiden olduğu gibi yeniden semaverimde çay satarak geçimimi sağlayabileceğini ifade etti. - ŞIRNAK