Bebekler bu kütüphanede hem gelişimlerini sağlıyor hem de sosyalleşiyor3 yaş grubu bebekler yapılan çeşitli etkinlerle hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

Bebekler bu kütüphanede hem gelişimlerini sağlıyor hem de sosyalleşiyor

KARABÜK Karabük'te 5 yıl önce açılan Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesine gelen 0-3 yaş grubu bebekler yapılan çeşitli etkinlerle hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

Erken dönemde bebeklerde kütüphane bilincinin oluşturulması amacıyla Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesi 2018 yılında Karabük'te açılmıştı. Açıldığı günden itibaren yoğun ilginin olduğu kütüphaneye çocuklarını getiren ebeveynler, onların görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplara ulaşabiliyor. Fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak etkinliklerin de yapıldığı kütüphane bebeklerin sosyalleşmelerini sağlıyor. Öte yandan okuma kültürü ve kitap sevgisi temellerinin atıldığı kütüphaneden aileler de memnun olduklarını belirttiler. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün, ebeveynlerin bebek kütüphanesine rağbet gösterdiğini ifade etti.

"2018 yılından beri biz burada etkinliklerimize başlamıştık" diyen Özgün, "Hala devam etmeye çalışıyoruz. Bazen aksamalar olabiliyor. Çeşitli durumlardan dolayı. Ülkemizde yaşanan bir deprem felaketi oldu biliyorsunuz. Ondan dolayı bir ara vermiştik. Şimdi ufak ufak başladık tekrar" ifadelerini kullandı. Bebek kütüphanesindeki hizmetten ailelerin memnun olduğunu belirten Özgün, "Onlardaki gelişimleri de biz gözleme fırsatı edinmiş oluyoruz. Çünkü buraya ilk gelindiğinde iki yaşında hatta bir buçuk yaşında başlayan bebeklerimizin ilkokula başladığını gördüğümüzde diğer öğrencilere göre en azından akademik düzeyde bile farklılıklarını gözlemleyebiliyoruz kütüphanemizde. Çünkü hala kullanmaya devam ediyorlar. Temennimiz gelecekte de bu şekilde devam etmeleri" diye konuştu. Kütüphanede bebeklerin bireysel vakit geçirebildiklerini aktaran Özgün, "Onların düzeylerine uygun kitaplar, çeşitli materyaller bulunmakta. Bunun yanında kütüphanecilerimiz bazen çocuk gelişimcilerimiz ve arkadaşlarımızın desteğiyle kitap okuma saatleri, etkileşimli kitap okuma saatleri yapılıyor. Bunun yanında duyu materyalleriyle, bilişsel, duygusal gelişimlerini sağlayacak etkinlikler yapılıyor" dedi.

Ebeveynlerden Şevval Yazıcıoğlu, 2 yaşına kadar konuşmayan kızının bebek kütüphanesine kayıt yaptırdıktan sonra arkadaş çevresi ve düzenlenen etkinlikler sayesinde konuşmaya başladığını söyledi.

Yazıcıoğlu, bebek kütüphanesinin Karabük'e çok şeyler kazandırdığını ifade etti.

Başka bir ebeveyn Kübra Nur Ilgaz ise, Karabük'teki annelerin bebek kütüphanesinden yararlanmaları için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Şuan kütüphanede bulunan 0-3 yaş grubunda olan çocukların pandemide doğan kesim olduğunu kaydeden Ilgaz, "Bu çocuklar genelde bu yasaklarda hep evde kalığı için bencillik ve böyle hep bende olsun bilincinde yetiştiler ama biz bu kütüphane sayesinde pandeminin kalkmasıyla birlikte anneleri ve çocuklarını sosyalleştirerek çocukların hem bilişsel hem el becerilerinin gelişmesini sağlarken paylaşmayı öğreniyorlar. Burada sosyalleşiyorlar. Çok güzel aktiviteler yapıyorlar. Bugün de aynı şekilde aktiviteler yaptık. Bu bebek kütüphanesinden çok çok memnunuz" şeklinde konuştu.