Bayram öncesi gençlerden şehitlik ziyareti Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezinde öğrencilere sınavlara hazırlık eğitimleri verildiği gibi, ahlaki ve manevi değerleri hatırlatıcı etkinler de gerçekleştiriliyor.

Bayram öncesi gençlerden şehitlik ziyareti

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezinde öğrencilere sınavlara hazırlık eğitimleri verildiği gibi, ahlaki ve manevi değerleri hatırlatıcı etkinler de gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, bayram öncesi okudukları hatim ve duaları şehitlere bağışladı.

Etüt ve sınavlara hazırlık gibi ders programlarının yanı sıra gelenek ve göreneklerin, ahlaki değerlerin de ön plana çıkarıldığı etkinliklerle gençler günün stresinden uzaklaşıyor. Ramazan ayı boyunca da farklı etkinlikler gerçekleştirildi. İsteyen gençler ramazan ayı boyunca 3 hatim okudu.

Bayram öncesi kabir ziyareti gerçekleştiren öğrenciler okudukları hatimleri, şehitlere bağışladı. Öğrencilere dinen de önemli bir yeri olan bayram öncesi kabir ziyareti geleneği de hatırlatıldı. İlçe mezarlığında bulunan şehitlikler ve Kılavuz dede türbesi ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından SIBEM önünde "Gençlik İftarı" gerçekleştirildi.

Gençlere Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş eşlik etti. İlçe mezarlığında bulunan şehitlikler, Kuva-yi Milliye kahramanlarından İbrahim Ethem Akıncı, eski mezar taşları ve Kılavuz dede hakkında bilgi verdi.

Şehitlik ziyaretinin verimli geçtiğini ifade eden İsmail Öztürk "SIBEM sayesinde güzel bir şekilde LGS'ye hazırlanıyoruz. Bu Ramazan ayı içerisinde yemek dağıtımlarına gittik, burada iftarlarımız oldu. SIBEM olarak yaptığımız 3 tane hatmin duasını yapmak üzere şehitlik ziyaretinde İbrahim Ethem Akıncı, şehit kaymakam ve Kılavuz dedenin ziyaretine gittik. Sağ olsun başkanımız da bize hikayelerini anlattı. Aynı zamanda o gün akşam Kadir gecesinin bir sonraki gün akşamına iftarımız vardı. İftarımızda karımızı doyurduk güzel bir şekilde. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun" dedi.

Fadime Nur Gökdeniz ise "8. sınıf öğrencisiyim LGS'ye hazırlanıyorum SIBEM sayesinde. Biz SIBEM öğrencileri olarak 3 hatim bitirdik. Bu hatim duasını yapmak için şehit mezarlığına gittik. Orada şehitlerimize dua yaptık ve İbrahim Ethem Akıncıyı başkanımız sayesinde hayatını tanımış olduk" dedi.

SIBEM Türkçe öğretmeni Erdal Can " Ramazan ayına ilk girdiğimizde öğrencilerimizle beraber 3 tane hatim indirdik. Bu 3 hatim duasını yapmak için ilçe kabristanında, şehitlerimizin huzurunda, şehitlerimizin kabri başında bu hatim duasını ilçe müftümüz, belediye başkanımız, öğrencilerimizle beraber kabristanımızda bulunan 3 önemli şahsiyetin İbrahim Ethem Akıncı, Kılavuz dede, şehit kaymakam Süleyman Kamil efendi onların mezarlarını ziyaret ettik. Onların hayat hikayelerini öğrendik başkanımızın rehberliğinde onların hayat hikayelerini tanıdık, öğrendik ve onların mezarları başında onlara dualar ettik, Fatihalar okuduk" dedi.

Başarılı, ahlaklı ve değerlerine sahip çıkan, Ülkemizi zirveye taşıyacak gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " SIBEM de Sındırgı' da üniversiteye, LGS'ye hazırlanan 260'a yakında öğrencimiz var. Onlarla bu akşam bir iftar yemeği yapacağız ve o gençlerimizi bir program dahilinde bugün ilçe mezarlığımıza getirdik. İlçe mezarlığımıza getirerek aslında bazı kavramları onlara anlatmaya çalıştık. Derdimiz burada bir saygı kavramını ve birazda hatırlatma kavramını onlara işlemekti. Hakikaten güzel oldu, sonrada İbrahim Ethem Akıncı gibi Kuvayı milliye önderimizi, Kılavuz dede gibi 1300'lü yıllarda bölgeyi İslamlaştırabilmek için buraya gelmiş bu mezarlıktaki en eski olarak metruk bulunan Kılavuz Dedeyi ziyaret ettiler" dedi.