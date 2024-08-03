Bayburt ve Erzincan'da Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze'deki zulmü protesto yürüyüşü düzenlendi

Bayburt ve Erzincan'da yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla yürüdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından Bayburt ve Erzincan'da yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katılımıyla iki ilde sloganlar ve tekbirler eşliğinde yürüyüş gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin Dayanışma İnisiyatifi adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Siyonist rejim, Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Halt ediyor" - BAYBURT