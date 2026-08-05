Bayburt'tan Çanakkale'ye Kadın Öğrenciler İçin Tarihi Gezi

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından üniversite öğrenimi gören öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlenecek. Kadın ve erkek grupları ayrı planlanan gezi programı kapsamında bu etapta kadın öğrenci grubu Çanakkale'yi ziyaret edecek.

24-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek geziye katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Bayburt Gençlik Merkezine yapabilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu gezi için son başvuru tarihi 20 Ağustos olarak açıklandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek gezi çerçevesinde öğrenciler Çanakkale'yi ziyaret ederek tarihi alanları yerinde görme fırsatı bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı