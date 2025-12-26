Bayburt'ta gönüller Regaip Kandilinde birleşti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Regaip Kandili münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılarak vatandaşların kandil sevincine ortak oldu.

Üç ayların müjdeleyicisi olan Regaip Kandili, Bayburt'ta manevi bir atmosferde kutlandı. Bayburt Müftülüğü tarafından kentin tarihi simgelerinden biri olan Ulu Camii'nde düzenlenen programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid-i Şerif ve dualar yükseldi

Akşam namazının ardından başlayan programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Mevlid-i Şerif okundu. Gecenin maneviyatına uygun olarak yapılan dualarda; İslam aleminin birliği, ülkenin bekası ve huzuru için temennilerde bulunuldu.

Vali Eldivan: "Huzur ve bereket getirsin"

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Mustafa Eldivan, halkın Regaip Kandili'ni tek tek tebrik etti. Vali Eldivan, şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu müstesna gecenin ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kandil programı, yapılan ikramların ardından sona erdi. - BAYBURT