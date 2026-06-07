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Irak'ta kaza sonrası otobüste yangın çıktı: 25 ölü

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Irak'ın güneyinde bir yolcu otobüsünün başka bir araçla çarpışması sonucu çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin Kerbela ziyaretinden dönen Basralı ziyaretçiler olduğu belirtildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir araçla çarpıştıktan sonra yangın çıkan otobüste en az 25 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Irak'ın Zikar ile Basra vilayetlerini birbirine bağlayan uluslararası otoyolda yerel kaynakların açıklamalarına göre bir yolcu otobüsü, başka bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından otobüste yangın çıktı. Yetkililer, ilk incelemelere göre kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların durumunun ciddiyeti nedeniyle can kaybının yükselmesinin beklendiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Kerbela vilayetindeki türbe ziyaretlerinden evlerine dönen Basralı ziyaretçiler olduğu kaydedildi.

Zikar Valisi Heysem Aziz Hamdani olay yerine giderek incelemelerde bulunurken, yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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