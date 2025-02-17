İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Bayburt'ta Öğrenciler Mobil Uygulamaları Tanıttı

Bayburt'ta Öğrenciler Mobil Uygulamaları Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, mobil uygulamaların tanıtımını yaparak teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çektiler. E-Devlet, MHRS ve KADES gibi uygulamaların kolaylıkları vurgulandı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğrenciler, mobil uygulamaların tanıtımını yaptılar. Teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın öneminin vurgulandığı etkinlikte, akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamalarla birçok işlemin kolaylıkla yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların tek tıkla devlet hizmetlerine daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayan; 112 Acil, MHRS, E-Nabız, E-Devlet, HAYDİ, Yeşil Dedektör, AFAD Acil, KADES ve Açık Kapı gibi mobil uygulamaların tanıtımları öğrenciler tarafından yapıldı. Öğrencilerle ve öğretmenlerle mobil uygulamaların tanıtım etkinliğinde bir araya gelen Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, uygulamalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Kamu kurumlarında verilen hizmetlerin cep telefonuna sığdığını, kurumlara gitmeden birçok işlemin telefon aracılığıyla mobil uygulamalar üzerinden yapıldığını kaydeden öğrenciler, bu uygulamalar sayesinde zamandan tasarruf edildiğini belirttiler. Kaymakam Şahin, kurum amirlerinin de katılımı ile yapılan tanıtım etkinliğinde emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
img

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu
img

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.