Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta kapalı halk pazarında sıfır atık etkinliğinde file çanta dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta kapalı halk pazarında sıfır atık etkinliğinde file çanta dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kapalı halk pazarında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlara yeniden kullanılabilir file çantalar, pazar esnafına sıfır atık temalı önlükler dağıtıldı.

Bayburt'ta sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kapalı halk pazarında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlara yeniden kullanılabilir file çantalar, pazar esnafına ise sıfır atık temalı önlükler dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte İl Müdürü Cengiz Sevim, vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara tek kullanımlık plastik poşetler yerine yeniden kullanılabilir çantaların tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgi verildi. Esnafa dağıtılan sıfır atık temalı önlüklerle çevre bilincinin ticari yaşamda da görünür hale gelmesi, file çantalarla ise tekrar kullanılabilir ürünlerin yaygınlaşması teşvik edildi.

Atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine vurgu yapıldı.

COP31 sürecinde düzenlenen etkinlikle iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası çalışmalarla değil, yerelde yürütülen faaliyetler ve günlük yaşamda benimsenen çevre dostu alışkanlıklarla da desteklenebileceğine dikkat çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük

Talep reddedilince cipi yaktılar! Kundakçılar 18 yaşından küçük
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Pilot işinden oldu! Ünlü ismin özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismin özel jetinde skandal iddia