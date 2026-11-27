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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Trafikte Ben de Varım' Projesi kapsamında Dede Korkut İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere yaya ve okul geçitlerinde uyulması gereken kurallar, oyun oynanacak alanların seçimi ve okul servis araçlarında dikkat edilecek kurallar anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca genel trafik kuralları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı