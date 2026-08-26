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TİHEK Başkanı Bayburt'ta İnsan Hakları Toplantısına Katıldı

TİHEK Başkanı Bayburt'ta İnsan Hakları Toplantısına Katıldı
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Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda, insan haklarının yerelde güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliği ele alındı. TİHEK Başkanı Vasip Şahin, ihlallerin önlenmesi ve insan hakları bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Vali Mustafa Eldivan ise hak ve özgürlüklerden herkesin eşit yararlanmasının toplumsal huzur ve adalet için kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin'in katılımıyla Bayburt'ta İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi. Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, insan haklarının yerelde güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonundaki toplantıda, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılması, insan hakları alanında yürütülen çalışmalar ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan TİHEK Başkanı Vasip Şahin, insan haklarının yalnızca ihlaller ortaya çıktıktan sonra yapılacak müdahalelerle sınırlı olmadığını belirterek, ihlallerin önlenmesi ve insan hakları bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Şahin, kamu hizmetlerinde vatandaşın derdini dinleyen, hakkını gözeten ve sorunların çözümüne odaklanan bir anlayışın önem taşıdığını ifade etti.

Vali Mustafa Eldivan ise insan haklarının devletin temel öncelikleri arasında yer aldığını kaydederek, hak ve özgürlüklerden herkesin eşit şekilde yararlanmasının toplumsal huzur, adalet ve güven açısından önem taşıdığını söyledi. Eldivan, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve istişarenin önemine vurgu yaptı.

Toplantı, insan hakları alanında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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