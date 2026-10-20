Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta Dede Korkut Öğrenci Yurdu'nda deprem güçlendirme toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Dede Korkut Öğrenci Yurdu'nda deprem güçlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Dede Korkut Öğrenci Yurdunun deprem güçlendirme projesine ilişkin teknik toplantı yapıldı. İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Adem Saka başkanlığındaki toplantıya İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden mimar ve mühendisler katıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen Dede Korkut Öğrenci Yurdunun deprem güçlendirme projesine ilişkin teknik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, projeye ilişkin teknik ayrıntılar mimar ve mühendislerin katılımıyla ele alındı.

İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Adem Saka başkanlığında düzenlenen toplantıda, yurdun deprem güçlendirme projesi üzerinden teknik değerlendirmeler yapıldı. Proje kapsamında hazırlanan çalışmalar incelenerek güçlendirme uygulamasına ilişkin teknik konular üzerinde duruldu.

Toplantıya, İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden mimar ve mühendisler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar

Ülkede ortalık karıştı! Polis gençleri acımasızca copladı
Karabük'te sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

Sevgililerin evdeki kavgası kanlı bitti! Tartıştığı erkeği bıçakladı
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba