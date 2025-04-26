Bayburt Kent Konseyi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Bayburt Kent Konseyinin, Nisan ayı yürütme kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, savunma sanayi, iş gücü, çevre düzenlemesi, engelli bireylere sunulacak kolaylıklar gibi birçok konu ele alınarak, şehirdeki eksiklikler toplantının gündem maddelerini oluşturdu.

Bayburt Kent Konseyi Başkanı Eyyub Artar, yönetim kuruluyla bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Artar, bugüne kadar yürütme kurulunda alınan kararlar için ilgili kurumlarla görüşmelerin ve yazışmaların devam ettiğini bildirdi. Artar, tüm girişimlere rağmen sonuç alınamayan kararların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne doğrudan iletileceğini söyledi. Artar, Bayburt Kent Konseyi olarak Nisan ayı Yürütme Kurulu toplantısında belli başlı kararların alındığını belirterek, kararlardan bahsetti. Bayburt merkez ilçe muhtarları ile görüşerek, kendilerinin önereceği uygun bölgelerde Bayburt Kent

Konseyi Ormanları için ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını bildiren Artar, Dede Korkut Şehir Müzesi'nin Bayburt İl Kültür Müdürlüğüne devredilerek müzenin daha aktif ve kapsamlı bir şekilde hizmete sunulacağını, bu doğrultuda da girişimlerinin olacağını ifade etti. Engelli bireyler için yaz okulu açılması için ilgili kurumlara iletilmek üzere çalışmalara başlandığını aktaran Artar, Yeni Şehir Parkı'nda engellilere yönelik oyun parkurunun kurulması kararının alındığını belirtti. İstihdam ve iş fırsatlarının artırılmasıyla gençlere yeni iş imkanlarının sağlanması adına ulusal firmalar ile görüşmeler yapılacağını bildiren Artar, Bayburt'ta lojistik merkezlerinin kurulması için adımların atılacağını da vurguladı.

Erzurum yolu üzerindeki atıl durumdaki şelaleye projeler sunularak, hizmete açılmasını da gündem maddelerine aldıklarını kaydeden Artar, savunma sanayinin geliştirilmesi için yatırım yapılması düşünülen illere Bayburt'un da dahil edilmesi gerektiğini bu doğrultuda savunma sanayi için teşvik önerilerinin sunulacağını ifade etti. - BAYBURT