Bayburt Kalesi anahtarıyla ilgili araştırmada somut belgeye ulaşılamadı

Bayburt Kalesi anahtarıyla ilgili araştırmada somut belgeye ulaşılamadı
Bayburt Kent Konseyi'nin, Bayburt Kalesi anahtarının Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir müzede bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin resmi yanıtlar geldi. Yapılan incelemelerde anahtara dair somut bilgi ve belgeye ulaşılamadığı bildirildi.

Bayburt Kent Konseyinin, Bayburt Kalesi anahtarının Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir müzede bulunduğu yönündeki iddiaların araştırılması için yaptığı başvuruya verilen resmi yanıtlarda, anahtara dair somut bilgi ve belgeye ulaşılamadığı bildirildi.

Bayburt Müze Müdürlüğünce kurum arşivinde yapılan incelemede kale anahtarıyla ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı, konunun değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletildiği belirtildi.

Genel Müdürlüğün cevap yazısında da açık kaynak taramaları, akademik araştırmalar ve arşivler üzerinde yapılan ön çalışma sonucunda anahtara ilişkin somut bir bilgi ya da belgeye ulaşılamadığı ifade edildi. Yazıda, delil niteliği taşıyan belge veya bilgiye ulaşılması halinde gerekli girişimlerin başlatılmasının mümkün olacağı vurgulandı.

Kent Konseyi, daha önce yaptığı başvuruda, basına da yansıyan iddialar doğrultusunda Bayburt Kalesi anahtarının St. Petersburg'daki bir müzede bulunup bulunmadığının araştırılmasını, tespit edilmesi halinde ise Bayburt'a kazandırılarak kentte sergilenmesini talep etmişti.

Kent Konseyi, kendilerine cevap veren ilgili kurumlara teşekkür ederek yazışmaları kamuoyuyla paylaştı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
