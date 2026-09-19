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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'a gönüllü kan bağışında bulundu

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'a gönüllü kan bağışında bulundu
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan ihtiyacına katkı sağlamak ve bağışın önemine dikkat çekmek için Kızılay'a gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Faaliyette toplumsal dayanışmaya katkı sağlanırken düzenli kan bağışının önemi vurgulandı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Kızılay'a gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Kan bağışı faaliyeti kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kızılay ekiplerine kan verildi. Çalışmayla kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu.

Jandarma personelinin gönüllü olarak katıldığı kan bağışı faaliyetinde, toplumsal dayanışmaya katkı sağlanırken düzenli kan bağışının önemi de vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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