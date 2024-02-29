Bayburt Fen Lisesi öğrencilerinden Kutadgu Bilig paneli

Bayburt Fen Lisesi öğrencilerden Kutadgu Bilig paneli

BAYBURT - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' projesi ile hayata geçirilen Kutadgu Bilig Okumaları ve il paneli, Bayburt'ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kutadgu Bilig Okumaları ve İl Paneline İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, duygusal-duyuşsal becerilerinin geliştirilmesine ve eleştirel okuma becerisine sahip genç yazarların yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla yürütülen proje kapsamında öğrenciler, Yusuf Has Hacip'in 11'inci yüzyılda yazmış olduğu eserden hareketle yazarın duygu, düşünce ve görüşlerini ifade ettiler. Fen Lisesi öğrencileri Kutadgu Bilig'de dil, ahlak, mutluluk, akıl, akıbet, devlet yönetimi ve İslami yansımalar başlıklı değerlendirmelerde bulundular.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen panel, belge ve ödül takdim töreniyle sona erdi.