Bayburt Dede Korkut Şölenleri'nde Abdulvehhap Gazi ve Beyböyrek Anıldı

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında mezarları Erenli Köyü'nde bulunan Anadolu'da gazi unvanı alan ilk kişi olan Abdulvehhap Gazi ile Dede Korkut hikayelerinde ismi geçen kahramanlardan Beyböyrek dualarla yad edildi.

Etkinlikler çerçevesinde Abdulvehhap Gazi ve Beyböyrek'in mezarlarına şölen komitesi tarafından çelenk konularak, müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

İkinci gün etkinlikleri kapsamında program, Saray Bahçesi'nde organize edilen Yerel Ozanlar Konseri ve Aşıklar Şöleni ile devam etti. - BAYBURT