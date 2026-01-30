Haberler

AFAD personeli kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

AFAD personeli kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, personeline 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' düzenleyerek, şiddetin tanımı, koruyucu tedbirler ve kamu personelinin yükümlülükleri hakkında bilgi verdi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' verildi.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde; şiddetin tanımı ve türleri, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, kamu personelinin bu kapsamdaki yükümlülükleri, ilgili mevzuat ile acil irtibat numaraları hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitim ile kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası farkındalığın artırılması ve kamu personelinin konuya ilişkin bilgi düzeyinin güçlendirilmesi hedeflendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname

Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

Kaçacak delik aradı: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname

Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam