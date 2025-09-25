Batman'da Sokakta Uyuyan Çocuk ve Kardeşleri Devlet Korumasına Alındı
Batman'da işlek bir yolun orta refüjünde uyuyan çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı. Görüntülerin yayılması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 kardeşi daha olduğu belirlenen çocuğu 7 kardeşiyle birlikte devlet korumasına aldı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili paylaşımlar üzerine harekete geçerek; görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edip, 7 kardeşi koruma altına aldı.
Batman'da bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca görenlerin adeta yüreklerini dağlamıştı. Yol kenarında yere uzanmış bir şekilde uyuyan çocuğun görüntüleri üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
7 KARDEŞ KORUMA ALTINDA
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılmasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."