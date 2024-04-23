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Batman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Batman'da düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Programda çelenk bırakma töreni, konuşmalar, şiirlerin okunması ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Batman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, valilik binası önünde yapılan coşkulu kutlamalarla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'e çiçek sunumu yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "23 Nisan 1920 tarihi geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasimizin temelinin atıldığı, bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilan edildiği, Cumhuriyetimizin 100. Yılını ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Program, öğrencilerin şiirlerin okunması ve ödül töreni ile son buldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kara, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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