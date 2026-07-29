Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Yılmaz: Kafes balıkçılığına karşıyız
Zonguldak ve Batı Karadeniz kıyılarında kurulması planlanan kafes balıkçılığı projeleri çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Çetin Yılmaz, kafes balıkçılığına karşı olduklarını vurguladı. Yılmaz, kafes balıkçılığının gıda güvenliği ve deniz ekosistemi için tehdit olduğunu belirtti.
Bir başka konu da kafes balıkçılığının olduğu yerlerde, Karadeniz'in değişik bölgelerinde gördüğümüz gibi, kafes balıkçılığından alınan balıklar için uygun OSP'lerde fabrikalar kuruluyor. Bu fabrikaların atıklarının bertaraf edilmesi de ayrı bir sorun. Bu süreci biz takip ediyoruz. Ancak takip etmemize rağmen Tarım Bakanlığı'na sorduğumuzda, Tarım Bakanlığı muhtemel bu bölgeler için 'plajlar bölgesidir, askeri alandır, ancak araştırmalarımız devam etmektedir' diyor. Bir taraftan da şehir içerisindeki duyumlarımız, iktidardan da destek alan TSO'ların belli askeri güvenlik bölgeleri ve askeri alanlar için yeni bir kararnameyle izin çıkarttırmak üzere oldukları yönünde. Bu anlamda endişeliyiz. Ereğli, Zonguldak, Akçakoca, Kilimli ve Kozlu balıkçı kooperatifleri bu işe karşı. Henüz bakanlık bize hiçbir detay vermiyor. Dolayısıyla durum böyle olunca da herhangi bir hukuksal süreç başlatamadık. Zamanı gelince gerekeni yapacağız."