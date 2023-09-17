Başvekil Adnan Menderes, Demokrasi Çınarı altında anıldı

Koçarlı Belediyesi tarafından Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes'in vefatının 62. yıldönümü nedeniyle lokma hayrı düzenlendi.

Merhum Başvekil Adnan Menderes, doğup büyüdüğü Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde bulunan Demokrasi Çınarı altında gerçekleşen lokma hayrı ile vefatının 62. yıldönümünde okunan dualarla yad edildi. Yaptığı açıklamada Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde doğup büyüyen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in vefatının üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen yüreklerdeki yaranın halen daha dinmediğinin altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ; "Ölümlerinin 62. yılında Demokrasi Şehidimiz Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'i ve dava arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu Çakırbeyli Mahallemizde bulunan Demokrasi Çınarı altında anmak için lokma hayrı düzenledik. Başvekilimiz Menderes'i ve arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen o günü unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, "Çakırbeyli mahallemizde doğan, Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı gazisi, hemşerimiz Adnan Menderes 'yeter söz milletindir' diyerek cesur adımlarla çıktığı demokrasi yolunda başvekil olarak görev yaptığı 10 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ile aziz milletimizin gönlünde hayırla anmaya ve hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve önceki dönem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun gayretleri ile yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzemizde hatıralarını yaşatıyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen anma programına, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kayır, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Dağdeviren, MHP İlçe Başkanı Şenol Şahin, Ülkü Ocakları Koçarlı İlçe Başkanı Nuri Sevinç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN