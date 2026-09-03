Haberler

Mersin Adliyesi'nde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Hizmete Açıldı

Mersin Adliyesi'nde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Hizmete Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Adliyesi'nde yargı süreçlerinin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu açıldı. Açılışı Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan yaptı; ilk dilekçe kabulüyle büro faaliyete geçti. Büro, gecikmelere yol açan sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirerek yargı hizmetlerini daha verimli ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete alındı.

Adliyenin 3. katında hizmet verecek olan büronun açılışı, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından büroda ilk dilekçe kabulü de yapılarak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu fiilen hizmet vermeye başladı.Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu aracılığıyla adli süreçlerin etkinliğinin artırılması, gecikmeye neden olan hususların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve yargı hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmaların koordineli şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasının önemine dikkat çeken Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre,"Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, yargı süreçlerİNde yaşanan gecikmelerin hangi aşamalardan ve hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi, mevcut sorunların ortaya konulması ve bunların giderilmesine yönelik somut bir yol haritası oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunun, bu süreçlerin yakından takip edilmesine ve hizmet kalitesinin daha da artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yargı süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından büronun önemli bir görev üstleneceğini belirten Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ise, "Yargı hizmetlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerinin doğru şekilde tespit edilmesi, bu nedenlere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaların sonuçlarının takip edilmesi, etkin ve nitelikli bir yargı hizmeti açısından önemlidir. Bu büro sayesinde süreçlerin daha sistematik şekilde değerlendirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımların atılmasına yönelik bir yol haritası oluşturulacaktır. İlk dilekçenin alınmasıyla birlikte büromuz fiilen hizmet vermeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiren oran açıklandı! Tüm hesaplar değişecek
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe ve iki yıldız futbolcusuna soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme

Para transferinde kurallar değişti! Artık bu şart aranacak
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
El Nino 2027'ye kadar sürecek, aşırı hava riski artıyor

Dünya için El Nino alarmı! Sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık uyarısı
Şüpheli şahsın midesinden 60 kapsül metamfetamin çıktı

Bu kadar maddenin nereden çıktığına inanamayacaksınız
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemi yapanın kartı kapanacak