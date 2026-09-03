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Bungalov havuzunda korkunç son! 4 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

Bungalov havuzunda korkunç son! 4 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde konaklama tesisinin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaklaşıık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

  • Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir konaklama tesisinde 26 Ağustos'ta bungalov havuzuna düşen 4 yaşındaki M.A.Ç., yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
  • Çocuk, havuzda boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından ailesi tarafından sudan çıkarılarak önce Sapanca İlçe Devlet Hastanesine, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konaklama tesisinin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

AİLESİYLE TATİLDEYDİ

Olay, 26 Ağustos günü İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tesiste konaklayan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple bungalovun havuzuna düştü. 

FARK EDEN AİLE ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, duruma müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR HAFTALIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Burada doktorların yoğun müdahalesi sonucu kurtarılan M.A.Ç., detaylı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuk, yaklaşık bir hafta sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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