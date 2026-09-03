Özel partiyi karıştıran tokalaşmayı bakın nasıl savundu

2026-2027 Adli Yıl açılışında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen tokalaşmanın yankıları sürüyor. Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'ndaki törende bir araya gelen iki ismin tokalaşması, aralarındaki gerilim nedeniyle dikkat çekmişti.

Özel'e kamuoyunda farklı yorumlara neden olan tokalaşma soruldu. Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmasının herhangi bir siyasi mesaj veya yakınlaşma anlamına gelmediğini belirten Özel, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ELİ HAVADA BIRAKMAK BENİM TABİATIMDA YOK"

Özel, Kılıçdaroğlu ile neden tokalaştığını şu sözlerle anlattı: "Yoksa 80 yaşında adam gelmiş; otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil."

Böylece Özel, törendeki tokalaşmanın siyasi bir anlam taşımadığını ve nezaket çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

"GÖNLÜMDE TOPLU İĞNENİN BAŞI KADAR YER KALMADI"

Kılıçdaroğlu'na yönelik kırgınlığının ise devam ettiğini açıkça dile getiren Özel, "Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı" ifadelerini kullandı.

"ÖMRÜM BOYUNCA AFFETMEYECEĞİM"

Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini daha da sertleştirerek yaşananları affetmeyeceğini söyledi: "Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek."

Özel'in açıklamaları, Adli Yıl açılışındaki tokalaşmanın iki isim arasındaki siyasi gerilimin sona erdiği anlamına gelmediğini ortaya koydu.

DAHA ÖNCE SOĞUK RÜZGARLAR ESMİŞTİ

İki isim, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararının ardından 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde karşı karşıya gelmiş, aralarındaki mesafeli tavır dikkat çekmişti.

Kısa süre sonra CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde de bir araya gelen ikili, Adli Yıl açılışında bu kez tokalaşmıştı. Özel'in son açıklaması ise tokalaşmaya rağmen Kılıçdaroğlu'na yönelik kırgınlığının sürdüğünü gösterdi.