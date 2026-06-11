Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev: Karabağ Zaferi Türk Dünyasında Güçlü Birlik Oluşturdu

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, bağımsızlığı korumanın onu elde etmekten daha zor olduğunu belirterek, "2020 yılında İkinci Karabağ Savaşı yaşandı. Ardından 2023 yılında gerçekleştirilen bir günlük antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamıştır. Bu iki olay, Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Van Küresinliler Derneği tarafından düzenlenen 'Azerbaycan-Küresinliler Kardeşlik ve Gönül Köprüsü Programı', İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nin konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev çıktı. Programın Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'ne ve Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran gününe denk gelmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren Aliyev, Azerbaycan'ın bugün bölgenin en gelişmiş devletlerinden biri olduğunu söyledi. Aliyev, "Azerbaycan'ın güçlü bir devlet haline gelmesinde Haydar Aliyev'in büyük katkısı vardır. Kendisine minnettarız. Haydar Aliyev, halkımızın tarihinde silinmez izler bırakmış bilge bir devlet adamıdır. Onun ileri görüşlü siyaseti sayesinde Azerbaycan bağımsızlığını korumuş, gelişmiş ve istikrarı sağlamıştır" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının her birinin bu kardeşliğin güçlenmesi için elinden gelen katkıyı sunması gerektiğini de vurgulayan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"44 günlük Vatan Muharebesi sırasında Türk halkının ve Türk devletinin siyasi ve manevi desteğini gördük. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz ve her zaman da edeceğiz. Ulu önderlerimizin hedefi özgür, güçlü ve birlik içinde yaşayan Türk halklarını görmekti. Bugün onların siyasi mirası Azerbaycan'da, Türkiye'de ve tüm Türk dünyasında yaşamaktadır. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile resmi olarak müttefiklik seviyesine yükselmiştir. Elbette biz daha önce de müttefiktik; ancak bu beyanname ile ilişkilerimiz resmi bir müttefiklik çerçevesine kavuşmuştur."

Azerbaycan dış politikasında Türkiye ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesinin en önemli önceliklerden biri olduğunu söyleyen Aliyev, "Bağımsızlığı korumak, onu elde etmekten daha zordur. Konuşmacılarımız da buna değindiler. 2020 yılında İkinci Karabağ Savaşı yaşandı. Ardından 2023 yılında gerçekleştirilen bir günlük antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamıştır. Bu iki olay, Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılmıştır. Elbette bunun bedeli şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla ödenmiştir. Bu nedenle hayatımız boyunca onlara borçluyuz ve onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının, genel anlamda Türk dünyasında daha güçlü bir birlik oluşturduğuna inanıyorum. Bugün bölgemizde yaşanan olumlu gelişmelerin önemli bir kısmı Karabağ Zaferi'nin sonuçlarıdır. Bu olumlu gelişmelerin daha güzel sonuçlarını ve daha güzel günleri ileride hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Van Küresinliler Derneği Başkanı Bilal Yücabaş ise Van'ın tarih boyunca farklı kültürlerin, farklı toplulukların, farklı inançların birlikte yaşadığı kadim bir medeniyet şehri olduğunu belirterek, "Bizler yüzyıllardır Van'da yaşayan, bu toprakların havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini paylaşan bir topluluğuz. Van'ın Kürt aşiretleriyle, Türk topluluklarıyla, kanaat önderleriyle, esnafıyla, çiftçisi ile kurduğumuz bağ sadece komşuluk bağı değildir. Bu bağ aynı sofraya oturmanın, aynı düğünde halay çekmenin, aynı cenazeye omuz vermenin ve aynı vatan için dua etmenin bağıdır. Bizler hiçbir zaman ayrıştıran değil, bilakis birleştiren olduk. Köklerimiz farklı olabilir, lehçelerimiz farklı olabilir. Ancak bizi bir arada tutan değerlerimiz vardır. Bu nedenle ortak kardeşlik sadece bir söylem değil, günlük hayatın ta kendisidir. Bugün burada bulunan herkes bunun yaşayan canlı şahitleridir" dedi.

"Dünyanın birçok yerinde insanlar farklılıklarını çatışma sebebi olarak görürken bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz" diyen Yücebaş, "Çünkü biliyoruz ki güçlü toplumlar birbirine benzeyen insanların değil, birbirine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine bağlılığımızı dün olduğu gibi bugün de, yarın da sürdüreceğiz. Aynı zamanda Azerbaycan ile olan kültürel bağlarımızı yaşatmayı da ve gelecek nesillere aktarmayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle kültürümüzü, türkülerimizi, halk oyunlarımızı, geleneklerimizi ve kardeşlik mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa katılan gençlere de seslenen Yücebaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sizler Türkiye'nin ve Türk dünyasının geleceğisiniz. Şunu asla unutmayın. Bir milletin gücü sadece ekonomisinden ve teknolojisinden gelmez. Bir milletin asıl gücü geçmişini bilmesinden, kültüre sahip çıkmasından ve kardeşlik hukukuna uymasından gelir. Bizlere düşen görev geçmişten aldığımız bu emaneti daha da güçlendirerek sizlere teslim etmektir. Sizlere düşen görev ise bu kardeşliği geleceğe taşımaktır. Bugün burada Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dalgalanması tesadüf değildir. Bu görüntü ortak tarihimizin, ortak geleceğimizin sembolüdür, nişanesidir."

Yapılan konuşmaların ardından sanatçılar Efsane Babayeva ve Behruz Guliyev ile 18 kişilik dans ve halk oyunları ekibinin sahne almasıyla program sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı