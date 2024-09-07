Üye Girişi
Haberler

Balıkesirliler, Balıkesir'in Kurtuluşu'nu Anıtkabir ve Hacı Bayram Camii'nde Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentteki Balıkesirliler Derneği, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Anıtkabir ve Hacı Bayram Cami'nde düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Dernek üyeleri, Anıtkabir'de saygı duruşu yaptı, bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı. Ardından, Hacı Bayram Cami'nde şehitler için mevlüt okundu. Başkan Hasan Derneli, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu özel günde, bağımsızlığın bedelini hatırladıklarını ifade etti.

Başkentteki Balıkesirliler Derneği; Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Anıtkabir ve Hacı Bayram Cami'nde düzenledikleri coşkulu etkinliklerle kutladı.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri daha sonra için Balıkesir'in kurtuluşuna giden yolda, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin önemini bir kez daha derinden hissederek, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Şehitlere dualarla minnet Hacı Bayram Camii'nde Mevlüt

Aynı günün öğleden sonrasında ise Kurtuluş Savaşı'nda Balıkesir'in düşmandan kurtulması için canlarını feda eden aziz şehitler ve ebediyete intikal eden Kuvayı Milliye kahramanları için Ankara'nın manevi kalbi Hacı Bayram Veli Camii'nde mevlüt okutuldu.

Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide okunan dualar ve hatimlerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizin ruhları şad etiklerini belirterek, "Bu özel günde, millet olarak bağımsızlığımızın bedelini bir kez daha hatırlayarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Balıkesir'in kahramanlık destanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacı Bayram Cami Hacı Bayram Cami Anıtkabir Ankara Yerel

İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

 Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
title