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Başkentin muhtarları iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkentin muhtarları iftarda bir araya geldi

Ankara İli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programında milletvekili Hacı Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ankara'nın tüm ilçe muhtarları bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - Ankara İli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programında milletvekili Hacı Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ankara'nın tüm ilçe muhtarları bir araya geldi.

Sincan Kültür Evi Ankara muhtarlarını ağırladı. Ankara İli Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi. Milletvekili Hacı Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Sincan İlçe Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ankara'nın tüm ilçe muhtarları Sincan'da iftar yaptı. Programın açılış konuşmasını Ankara İli Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Mehmet Pehlivan yaptı. Pehlivan, konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran da çıkan ve yeni düzenlenen kanunlar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların merak ettiği soruları da tek tek yanıtladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Dalkıran, Milletvekili, Ankara, Yerel, Haberler

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