Başkentte dolmuşta darbukalı zurnalı yolculuk Ankara'da bir Ostim istikametinde yolculuk yapan bir dolmuşta renkli anlar görüntülendi.

Başkentte dolmuşta darbukalı zurnalı yolculuk

ANKARA - Ankara'da bir Ostim istikametinde yolculuk yapan bir dolmuşta renkli anlar görüntülendi. Dolmuş ve içerisindeki vatandaşlar zurna eşliğinde yolcuğunu sürdürdü.

Ankara'da sabah saatlerinde Ostim istikametinde yolculuk yapan dolmuşta bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler renkli anlara neden oldu. Ostim istikametinde seferini devam ettiren dolmuştaki bir vatandaşın kayda aldığı görüntülerde dolmuşçu zurna çalan kişiye para attığı anlar yer aldı. Öte yandan dolmuşçu yolculuğuna devam ederken zurna çalan adamla birlikte ona eşlik ederek şarkı söyledi.