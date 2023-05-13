Başkan Yüce: 'Hemşerilerimizin gurur ve coşkusu Türkiye Yüzyılı'nın habercisidir'

Seçim çalışmalarının son durağı olan kuzey ilçeleri ve Erenler'e makam aracı TOGG ile giren ve coşkuyla karşılanan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın meşalesini inanıyorum ki Sakarya yakacak, bu seçim vatanımıza hayırlar getirsin" diyerek...

Seçim çalışmalarının son durağı olan kuzey ilçeleri ve Erenler'e makam aracı TOGG ile giren ve coşkuyla karşılanan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın meşalesini inanıyorum ki Sakarya yakacak, bu seçim vatanımıza hayırlar getirsin" diyerek Sakaryalılara "doğru tercih" çağrısı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 14 Mayıs seçimleri öncesinde ilçe ziyaretlerini Kocaali, Karasu ve Erenler ile sonlandırdı. İlçe programlarına Türkiye'nin otomobili TOGG ile katılan Yüce, önümüzdeki seçinin önemine vurgu yaparak Türkiye Yüzyılı hedeflerinden bahsetti. Yüce, katıldığı programlarda büyük bir ilgi ile karşılanırken, vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğraf çekildi.

Kocaali'den büyük destek

Başkan Ekrem Yüce, ilk ziyaretini şehrin kuzey ucu Kocaali 'ye yaptı. Burada İlçe Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir ve vatandaşların karşıladığı Yüce, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirip vatandaşlarla sohbet etti. Yüce, "Milletvekili Adayımız Sayın Lütfi Bayraktar, Belediye Başkanımız Ahmet Acar, İlçe Başkanımız Ersan Demir ve muhtarlarımızla Kocaali Meydanında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yerli ve milli aracımız TOGG'u inceleyen Kocaalili hemşehrilerimiz beğenilerini ve gururlarını dile getirdiler. Türkiye Yüzyılı'nın meyvelerini birer birer ortaya koyuyoruz" dedi.

Başarının mimarlarını Karasu çok iyi biliyor

Başkan Yüce, Kocaali ziyaretinin ardından Karasu temaslarında bulundu. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Ak Parti İlçe Başkanı Recep Aksu ve Karasulularla, Karasu Belediye binası önünce bir araya gelen Yüce, vatandaşlara Milli otomobilimiz TOGG ile gezintiye çıktı. 14 Mayıs seçimlerine dikkat çeken Başkan Yüce, vatandaşlara Milli arabamız TOGG 'un özelliklerinden ve diğer araçlardan farkını anlatıp, "Bu gurur ve coşku için Türkiye Yüzyılı'nı bekledik. Bu başarının mimarını, bunun için gündüz gece çalışanları ve yüreğinde Türkiye sevdasını taşıyanları çok iyi biliyoruz. Karasu biliyor. Türkiye biliyor. 14 Mayıs'ta hep birlikte bu manevi duyguları unutanlara hatırlatacağız. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın meşalesini inanıyorum ki Sakarya yakacak, bu seçim vatanımıza hayırlar getirsin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin son durağı Erenler oldu. Erenler Modern Sanayi de coşkulu kalabalık tarafından meşalelerle karşılanan Yüce, Türkiye'nin Otomobili TOGG ile alana giriş yaptı. Burada vatandaşların aracı incelemesinin ardından Erenler'de gezintiye çıkan Başkan Yüce, vatandaşları selamladı. 21 yılda elde edilen kazanımların korunması gerektiğinin altını çizen Yüce, "Enerjide, dış politikada, teknolojide, savunma sanayinde, ulaşımda, sağlıkta nereden nerelere geldik. Bu kazanımlarımızı korumak, istikrarı sürdürmek için 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah güçlü bir şekilde destek göstererek, ülkemizin şahlanış dönemini hep birlikte başlatacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

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