Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı: Baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; "1997 yılında o dağlarda mücadele ederken, şehit ve gazi verirken, o yıl elimize doğan çocuklarımızı bugün şehit veriyorsak, bugün doğan çocuklarımızı şehit vermemek için tedbir şart oldu. Baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez" dedi.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen basın açıklamasına; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, STK Temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; ateşin düştüğü yeri değil, tümüyle Türkiye'yi yaktığını söyledi. Şehitlere rahmet dileyen Yavuz; "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 9 yiğidimiz daha toprağa fidan olarak düştü. 9 vatan evladı şehit oldu. 9 can, 9 evlat, 9 ana, 9 ocak, 9 kardeş, 9 baba ne derseniz deyin 9 yiğit. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk. Tüm Türkiye bu derin acıyı yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün doğmadı, güneş doğmadı güzel vatanımın üzerine. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Ordumuz ve güvenlik kuvvetlerimiz terörler her türlü arazi ve hava şartlarında kanının son damlasına kadar mücadelesini devam ettirirken, bu mücadelenin diğer gereklilikleriyle de sonuna kadar mücadele edilmelidir. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, bu vatana bedel ödemiş vatan evlatları olarak, devletimizin, ordumuzun, askerimizin, polisimizin canımızla, kanımızla her daim yanındayız. Ne zaman Türkiye'de bir seçim olsa terör saldırıları artmakta ve milletimizin iradesi baskı, korku ve şiddetle terörize edilmektedir. Seçimlerin emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için terörün siyasi uzantıları ile yasal olarak mücadele edilmeli, milletimizin iradesinin zehirlenmesine mani olunmalıdır. Şehitlerimize bir vefa borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TBMM'nin içerisinde terör örgütünü destekleyen terör sevici istemiyoruz. Terörün bitmesini istiyor musunuz? Baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe terör bitmez. Siyasi uzantılar mecliste oldukça bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derece yakınlarının tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Terörist, terörist sempatizanlarının tüm sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe bu terör bitmez. 1997 yılında o dağlarda mücadele ederken, şehit ve gazi verirken, o yıl elimize doğan çocuklarımızı bugün şehit veriyorsak, bugün doğan çocuklarımızı şehit vermemek için tedbir şart oldu. Gereğini en yakın zamanda devletimizin yetkililerinden bekliyoruz. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek, gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır. Şehidimin kanı yerde kalmamalıdır. Ruhlarınız şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 kahraman asker için ve tüm şehitler için dua edildi. - KAYSERİ