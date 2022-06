Başkan Yardımcısı Kazıcı o iddialara yanıt verdi

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, dün geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kendisi hakkında iddialarına cevap vererek, "Dervişin fikri neyse zikri odur. Benim de abdestimden şüphem yok. Tüm hayatım boyunca bir delikli kuruşluk yanlış işin içinde bulunmadım" dedi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı bir basın açıklaması yaptılar. Kazıcı, dün geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kendisi hakkında söylediği iddialarına cevap verdi. Geçmiş dönem Gölpazarı Belediye Başkanlığı görevinin de yapan Kazıcı, çalışma hayatım boyunca hep etik davranmaya çalıştığını anlatarak, "Hiçbir zaman olayları kişiselleştirmedim, bireysel olarak da hiçbir şey beklemedim. Ben hep fedakarlık yaparak geldim. Siyaset yaptığım için de hep kendimden verdim. Dolayısıyla hiç kavgacı üslubum olmadı. Geçimsiz birisi hiçbir zaman olmadım. Olmamaya da gayret edeceğim kalan görev süremde. Evet, Semih Şahin belediye başkanı seçildiğini buraya geldim, ardından Bozüyük Belediyesine gitmek zorunda kaldı. Ayrılma gerekçem de şuydu; her başkan bir ekiple çalışır o günkü başkanında yakın çalışma arkadaşı olarak görmek istediği çalışma arkadaşları vardı. Onlarla çalışmak istedi. Açıkçası elimde çalışma tarzıma uygun değildi. Müsaade isteyerek ayrıldım buraya kadar bir sorun yok. Ayrıldıktan sonra da Bozüyük Belediyesi'nde görev yaptım. O süre içinde de benim basına her hangi bir açıklamam yoktur. Hiçbir polemiğe girmedim. Hiçbir konuda hiç kimse hakkında da her herhangi bir ithamda da bulunmadım. Melek başkanım seçildiği gün bazı yerlerde biraz parti aracılığıyla görevlendirildiğimi birilerinin isteği ile görevlendirildiğim konuşuluyor. Ben bunları çok ciddiye almıyorum. Ben buraya sayın başkanımın isteği üzerine geldim. Onun özel çalışma talebi ben de başkanlık yapmış bir arkadaşınız olarak başkanımızın çalışma isteğiyle naz yapacak hayır diyecek birisi değilim. Ona katkı sunabilmek adına buraya geldim. Arkasında konuşulan söylenilen bu yanlış aksettirilen konuların hiç birisi yok" dedi.

"Dervişin fikri neyse zikri odur"

Vedat Kazıcı, dervişin fikri neyse zikrinin de o olduğunu söyleyerek, "Benim de abdestimden şüphem yok. Benim 2 tane kızım var. Benim bütün sorumluluğum çocuklarıma. Ben akşam eve gittiğimde onların yüzüne bakmak istiyorum. Tüm hayatım boyunca bir delikli kuruşluk yanlış işin içinde bulunmadım. Bundan sonrada bulunmayacağım bununla ilgili kim ne söylerse ayıp yapar. Umarım yaptıklarının farkına varır özür dilerler. Çokta polemik haline gelmemeli. Ben bu ilçenin bu ilin evladıyım. Tüm geçmişimi didikleyebilirsiniz" dedi.

"İsmi geçen şahsın burada bir tek kelimesi görürlerse hem memuriyetten istifa ederim hem ili terk ederim"

Kazıcı son olarak, "15 yıldır aynı numarayı kullanıyorum. Gidelim bunu birlikte cumhuriyet başsavcılığına da verelim. Tüm geçiş kayıtları görüşleri yazışmaları dahil baksınlar. İsmi geçen şahsın burada bir tek kelimesi görürlerse hem memuriyetten istifa ederim hem ili terk ederim. Ben adı geçen şahsı ilk defa canlı olarak buraya göreve geldikten sonra belediye ziyaretlerinde yüz yüze geldim. Öyle Bozüyük'te görüşmem, tanışmam asla öyle bir şey yok. Ama belki yanlış bilgilendirilmiştir, belki birileri başkanın düştüğü durumdan yararlanarak ona hatalı bilgiler veriyor. Benim hayatım boyunca bir kuruşluk işe bulaştığımı idea edecek adamın alnını karışlarım. Bu kayıtlarda burada yan yana geldiğime, tanıdığıma, yolda yürürken tesadüfen kaldırımda çekilmiş bir fotoğrafıma bile razıyım. Ben başkanken değil, hiçbir iş adamıyla yemek yemedim, çay içmedim. Şimdi de içmem. Eğer toplumun önünde olacaksak, insanlara hizmet için bir şeyler yapacaksak biraz kendimizden fedakarlık yapmak zorundayız. Ben bunu yaptığıma inanıyorum bundan sonra da yapacağım. Burada da bulunduğum sürece sizinde göreviniz olsun lütfen beni her gün takip edin. Benimle ilgili en küçük bir suç, şaibe bulursanız lütfen savcılığa suç duyurusunda bulunun" dedi. - BİLECİK

