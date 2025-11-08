Haberler

Başkan Tanfer: 'Karabağ Zaferi, Azerbaycan halkının yeniden doğuşudur'
Güncelleme:
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Tanfer, "Karabağ Zaferi, Azerbaycan halkının yeniden doğuşudur" dedi.

Zafer Günü'nün Azerbaycan halkı için derin bir anlam taşıdığını ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Karabağ Zaferi, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin somut bir göstergesidir. 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azatlığı, bölgede barış ve huzurun yerleşmesine vesile olmuştur. Bugün, binlerce şehidin kanıyla, kahraman Azerbaycan askerinin fedakarlığı ve Başkomutan İlham Aliyev'in kararlı liderliğiyle kazanılmış Karabağ Zaferi'nin 5'nci yıldönümünü kutluyoruz. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; Azerbaycan halkının kimliğini, onurunu ve tarihsel özgüvenini yeniden inşa etmesidir. Karabağ, Azerbaycan milli kimliğinin en derininde yer alan 'toprakla bütünleşme' idealinin yeniden hayat bulduğu yerdir. Türkiye, savaş boyunca Azerbaycan'ın yanında yer alarak 'bir millet iki devlet' anlayışını sahada gerçeğe dönüştürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, savaşın ilk gününde, 'Türkiye bütün imkanlarıyla kararlı dik duruşuyla Azerbaycan'ın yanındadır' demişti. İşte kardeşlik budur. Bu yönüyle Karabağ'ın geri alınışı, Azerbaycan halkının hafızasında bir 'yeniden doğuş' anlamı taşır. Karabağ Zaferi, geçmişin değil, Türk dünyasının ortak geleceğinin adıdır. ve biz bir kez daha söylüyoruz: Karabağ Azerbaycan'dır, Türk Dünyası'nın kalbidir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
