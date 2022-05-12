Başkan Soyer Meclis Üyeleriyle Buluştu: 'İkinci Yüzyıla Demokrasiyle Girmek Lazım'

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği İzmir Konfederasyonu'nun temsilcileriyle buluştuğu programda demokrasinin önemine vurgu yaptı. Başkan Soyer "Kurtarıcı da biziz, kurtarılacak olan da biziz. Cumhuriyetin 100'üncü yılına giriyoruz. İkinci yüzyıla demokrasiyle girmek lazım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği İzmir Konfederasyonu'nun temsilcileriyle bir araya geldi. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıya Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Sekreteri Uğur Yelekli, birliğin başkan yardımcıları, denetim kurulu üyeleri, üst kurul üyeleri, ilçe temsilcileri, muhtarlar ve hemşeri federasyonlarının temsilcileri katıldı. Programda Başkan Tunç Soyer, birliğe üye olan İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'ya da rozetini taktı. Meclis üyeleri Başkan Soyer'in 13 Mayıs olan doğum gününü bir gün önceden kutlayarak pasta da kesti.

"DEMOKRASİDEN BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOK"

Başkan Soyer, "Kampanya döneminde bir sloganla yola çıkmıştım; çok renk, çok ses, çok nefes dedim. Galiba üç yıldır en çok 'çok renk, çok ses, çok nefes' olan toplulukla beraberim. Kastettiğim şey demokrasidir. Başka alternatifimiz yok. Bugün şikayet ettiğimiz ne varsa bunlardan kurtuluşun reçetesi bu masaların etrafında oturan sizlersiniz. Kurtarıcı da biziz kurtarılacak olan da biziz. Cumhuriyetin 100'üncü yılına giriyoruz. İkinci yüzyıla demokrasiyle girmemiz lazım" dedi.

"KÖKLERİ ÇOK DERİNDE OLAN BİR ŞEHİR"

İzmir'de son üç yıl içinde her türlü felaketin yaşandığını ifade eden Başkan Soyer, "İzmir kökleri çok derinde olan bir şehir. Türkiye'nin en çok demokrasiyi sahiplenen şehri. Belki de bu nedenle Avrupa Komisyonu geçen hafta İzmir'e en büyük Avrupa ödülünü verdi. Avrupa değerlerini en çok savunan, sahiplenen kent unvanını verdi. İzmir, demokrasinin ışığını taşıyacak olan ve arkasından Anadolu'yu aydınlatacak yerdir. Yaptığınız hiçbir şeyin sadece İzmir ile sınırlı olmadığını belirtmek istiyorum. Yapacaklarımız tüm Türkiye'ye ışık olacak" ifadelerini kullandı.

"GİTTİĞİM HER YERDE TUNÇ SOYER'İ ANLATIYORUM"

Başkan Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminden itibaren vizyonundan etkilendiğini ifade eden Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ise "O güne kadar duymadığımız bir vizyonu önümüze koydu. Gittiğim her yerde Tunç Soyer'i anlatıyorum" şeklinde konuştu.

Kocabıyık ayrıca Türkiye Meclis Üyeleri Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapmayı hedefledikleri Yerel Yönetimler Çalıştayı ve Türkiye Buluşması'nın İzmir'de düzenlenmesi için Başkan Soyer'den destek istedi.