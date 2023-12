Başkan Soyer Basmane Sakinleriyle Buluştu: "İkinci Dönem Bu Yaptıklarımızla ve Yapacaklarımızla Bambaşka Olacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin tarihi kimliğinin en önemli parçaları arasında yer alan ve son dönem hayata geçirilen projelerle yeniden yıldızı parlayan Basmane semtine misafir oldu. Semt sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede ağırlık verdiği kamulaştırma ve restorasyon projeleriyle, çocuklara yönelik sportif faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İzmir'in Lonely Planet'in "Best in Travel 2024" listesine girmesine değinen Başkan Soyer ise, "Göreceksiniz ikinci dönem bu yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla bambaşka olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Basmane'deki Tarihi Altınpark Kıraathanesi'nde vatandaşlarla buluştu. Dezavantajlı bölgelerdeki proje ve yatırımları artıran Başkan Tunç Soyer'i semte davet eden Basmane sakinleri tüm çalışmalar için teşekkür etti. Buluşmada kent gözlemcisi yazar Orhan Beşikçi de yer aldı. Basmane'deki proje ve çalışmalarda Orhan Beşikçi'den destek aldıklarını hatırlatan Başkan Soyer yeni dönemde birçok projenin daha hayata geçirileceğini belirtti. Beşikçi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden örnekler verirken bölgedeki sportif faaliyetlere ayrı bir parantez açtı. Ayrıca görüşmede Başkan Soyer'e judo kıyafeti ve siyah kuşak hediye edildi.

"KUR KORUMALI MEVDUAT YERİNE 'HALK KORUMALI BİR BELEDİYECİLİK HİZMETİ' VERİYORUZ"

Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Ekonomik kriz öyle bir noktaya geldi ki enflasyonla başa çıkmak neredeyse imkansız. Güya asgari ücrete bir zam yapılacak ama o zammın o artan hayat pahalılığı karşısında ne işe yaracağı meçhul. Velhasıl çok tatsız bir dönemden geçiyoruz. Bu zorluklar en çok ihtiyaç sahiplerini, mazlumları vuruyor. Kur korumalı mevduat hesabı diye bir şey var. Kimi, neyi koruyor? Zengini, milyonları olanları koruyor. Biz de belediye olarak diyoruz ki, biz kur korumalı mevduat yerine 'halk korumalı bir belediyecilik hizmeti' veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 SENEDE ÇOK HİZMET YAPTIK"

" İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceliği, 5 sene önce de söylemiştim, hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorum, dezavantajlı bölgelerdir" diyerek sözlerine devam eden Başkan Soyer, "Çünkü bu şehrin refahı adil paylaşılmalı. Biz diyoruz ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları, geliri herkese eşit gitmeli ki bu gelir dağılımındaki adaletsizliği biraz değiştirelim. O yüzden ikinci dönem bu çalışmalara devam edeceğim. Göreceksiniz ikinci dönem bu yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla bambaşka olacak" dedi.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BAŞKA BİR ŞEHİR YOK"

Başkan Soyer, tarihi Basmane bölgesindeki restorasyon çalışmalarının süreceğini belirtti. "Bu şehrin kimliğine sahip çıkmak istiyoruz" diyen Başkan Soyer, " İzmir'de 13 arkeolojik kazının tamamına destek veriyoruz. Türkiye'de böyle destek yapan başka bir belediye yok. Biz İzmir'in kimliğinin parçası olan tüm tarihsel değerleri günışığına çıkaracağız ve bu şehirde yaşayanların bu zenginlikleri görerek onları sahiplenmesini sağlayacağız. 5 yıl önce çok renk çok ses çok nefes demiştim. İnsan toplulukları da aynı doğa gibidir. Doğayı güzelleştiren şey renklerdir, farklı bitki türleridir, çeşitliliktir. İnsan toplulukları da aynı doğa gibi farklı kültürler, diller, düşüncelerle zenginleşir. İnsan topluluğunu zengin yapan şey farklı düşünceler, farklı şehirlerin farklı kültürleridir" ifadelerini kullandı.

"İZMİR DÜNYADAKİ 10 ŞEHİR ARASINDA"

İzmir'in Lonely Planet'in "Best in Travel 2024" listesinde yer almasına da değinen Başkan Soyer, "Dünyada ziyaret edilmesi gereken 10 şehir seçildi geçen ay. 10 şehrin arasında Paris, Barselona var, dünyanın o büyük, güzel şehirleri var ama bir tanesi de İzmir. Bununla gurur duyuyoruz. İzmir'de yabancı turist bir buçuk milyon civarındaydı. Bu 4 senede 3 milyonun üzerine çıkardık. İkiye katladık. İlk hedefimiz en yakın zamanda 4 buçuk milyona ulaşmak. Yani; İzmir'in nüfusu kadar bir turisti dışarıdan getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"SAĞ OLUN VAR OLUN VE SİZİ ALKIŞLIYORUZ"

Basmane'de yürütülen çalışmaları tek tek anlatan ve teşekkürlerini sunan Orhan Beşikçi de, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı, kamulaştırdığı, restorasyonlarına başladığı ve şehre kazandırdığı Yıldız Sineması'ndan, Bıçakçı Han'dan, Emniyet Oteli'nden, Carfi Konağı'ndan, Tevfik Paşa Konağı'ndan bahsettik. Basmane Hamamı'nda binlerce insan yıkandı, berber hizmeti aldı ve temiz çamaşırlarla uğurlandı. Bu çalışma hala devam ediyor. Bu sadece İzmir için değil Türkiye için değil dünyaya örnek bir sosyal proje. Bu bakımdan size teşekkür ediyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nün bahçesinde bir yüzme havuzu kurdunuz. O havuzda binlerce çocuğumuz yüzme öğrendi, su sporları yaptı, masallarla spor yapma imkanını buldu. Ayrıca Agora Kazı Alanı ve Antik Tiyatro'ya verdiğiniz katkılar çok önemli. Çünkü eskiden 2-3 ay kazı yapılabiliyordu, şimdi 12 ay süreyle kazılar yapılabiliyor. Aynı şekilde Mirali Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Fırkası Çeşmesi vardı, o çeşmeyi de akar hale getirdiniz. Yine Namazgah Hamamı'nın bitişiğinde yazlık Gönül Sineması vardı. O sinemayı da bugün film seyredecek duruma getirdiniz. Biz bundan sonra yine birlikte olacağız. İnşallah Anafartalar Caddesi'ni, Mezarlıkbaşı ve Çorakkapı arasındaki düzenlemeleri hep birlikte göreceğiz. Size Basmane'ye yaptığınız katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun ve sizi alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SOYER'E JUDO KIYAFETİ VE SİYAH KUŞAK

Miniklerin Bıçakçı Han'da spor yapma imkanına kavuşması için emeği geçen Başkan Soyer'e judo kıyafeti ve siyah kuşak hediye eden Milli Judo Antrenörü Münir Tunç ise, "Her koşulda Tunç Soyer başkanın yanındayız. Bizim semtimiz vefayı bilen bir semt. Basmane için yaptıklarınız için sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Dış İlişkilerden Sorumlu Teknik Asbaşkan Ersan Odaman ise, "Japonca judo nezaket sporudur. İzmir'de en çok bu erdemi içinde taşıyan başkanımızdır" diye konuştu.