Karabağlar Belediye Meclisi 2024 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Karabağlar Belediye Meclisi'nin 2024 yılı ilk toplantısı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Selvitopu, meclis üyelerinin ve tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Yaşadığımız şehit acıları nedeniyle yeni yıl kutlamaları iptal ettiklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "12 şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

Daha sonra belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, "Hep birlikte Karabağlar Belediyesi'ni kendi ayakları üzerinde duran ve hizmet üretebilen bir belediye haline getirdik. Dar bütçemize rağmen önemli işler yapmayı başardık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmayı sürdürecek ve aynı istikrarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

PROJELER HIZLA İLERLİYOR

Karabağlar'ın en büyük yatırımlarından Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının sürdüğünü söyleyen Başkan Selvitopu, Yeşilyurt Pazaryeri'nin modernleştirilerek kapalı hale getirilmesi projesinde hafriyat işlerinin yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirdi. Günaltay Pazaryeri için kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Başkan Selvitopu, Üçkuyular Pazaryeri için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Başkan Selvitopu, ilçenin farklı noktalarındaki parklarda yenileme ve onarım çalışmalarının sürdüğünü, tehlike yaratan istinat duvarlarına önlem aldıklarını vurguladı.

Başkan Selvitopu, Uzundere Sosyokültürel Tesis ve Cemevi Projesi'nin uygulama projelerinde son aşamaya gelindiğini de bildirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM...

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Selvitopu, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerini kapsayan 106 hektarlık alanla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan istedikleri tam yetkiye olumsuz yanıt geldiğini söyledi. Başkan Selvitopu, "Bundan sonraki süreçte, kısmi yetkimiz çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmeye kararlıyız" dedi.

Kentsel dönüşüm konusunda 6306 sayılı yasayla 5393 sayılı yasanın 73. maddesi olmak üzere iki ayrı yasal düzenleme olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Yıllardır söylüyoruz, kentsel dönüşüm neden 2 ayrı yasayla yürütülüyor? Yetki verilirse, kentsel dönüşümün nasıl yapılacağını yeni bir modelle ortaya koyacağız. Bu konuda çok iddialıyız" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Kent Meydanı Projesi'yle ilgili de, "Belediye olarak her türlü altyapıyı hazırladık. Mülkiyetle ilgili terk işlemini bekliyoruz. Düzenlemesi kaldı. O meydan oraya yapılacak. Bu süreçte Uğur Mumcu Parkı'na törenlerimizi de yaptığımız ve çok beğenilen 100. Yıl Meydanı'nı kazandırdık" dedi.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Toplantıda yapılan oylamada, Karabağlar Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeliklerine Mümtaz Rodos, Nedim Topaloğlu, Dila Koyurga, Bilen Aras ve Faysal Acar seçildi.

Ocak ayı toplantısını, AK Parti Karabağlar İlçe yöneticileri Metin Uslu, Mehmet Öztürk, Murat Göktaş, Muhammet Enes Ünsal, MHP İlçe yöneticileri Uğur Durmaz ve Cemal Alan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özkurt ve İlçe Başkan Yardımcısı Şener Uzun da izledi.