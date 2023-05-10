Başkan Seçer, fırtına ve hortumun vurduğu Anamur'da istişarede bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kısa süre önce hortum felaketinin yaşandığı Anamur ilçesine giderek, vatandaş, esnaf, muhtar, STK ve iş dünyası ile bir araya geldi. Zarara uğrayan üreticilere yönelik yapılacak destekler konusunda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Seçer, Anamur'un farklı sosyo kültürel yapıya sahip bir kent olduğunu söyleyerek, "Onun için buranın gencine, çocuğuna, yaş almış insanına bir Kültür Merkezi yakışır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da üretici, esnaf, muhtar, STK, iş dünyası ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf gezisinin ardından Anamur Ticaret ve Sanayi Odasına (ANTSO) geçen Seçer, burada ANTSO Başkanı Mehmet Tuna, ANTSO Meclis Başkanı Orhun Yıldız beraberinde STK, iş dünyası ve muhtarlar ile toplantı gerçekleştirdi.

"Ana konumuz tabi ki Anamur"

Seçer, ANTSO'da yaptığı konuşmasında, hizmet konuşacaklarını kaydederek, "Anamur'u, Mersin'i, Türkiye'yi konuşacağız. Özellikle ana konumuz tabi ki Anamur ve Anamur'un ticareti, sanayisi, turizmi, ekonomisi olacak. Bunları değerlendirip, neler yapabiliriz diye konuşacağız. Burada toplamda yaklaşık olarak 34 bin 500 ton asfalt kullanarak, önemli çalışmalara imza attık. Kalan süre içerisinde de yine bu çalışmalarımız devam edecek, durmayacak. Burada eksik kalan caddelerimiz var. Onunla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz"diye konuştu.

En önemli konularından bir tanesinin de Toptancı Sebze ve Meyve Hali konusu olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, "Çünkü tarım, sera ve örtü altı üreticilik burada lokomotif sektör" ifadelerini kullandı.

Anamur'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan hortum ve fırtına afetinde yapılan hasar tespitleri sonucu 200 milyon lira gibi bir hasarın ortaya çıktığını dile getiren Seçer, "200 milyon da olsa, 150 milyon da olsa, 100 milyon da dolsa Anamur ölçeğinde bir ekonomi için çok önemli bir hasar. Geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Bizim Tarım Dairemiz de üreticilere nasıl katkı yapabiliriz, bir nebze olsun yaralarını sarabiliriz diye onun değerlendirmesi içinde" şeklinde konuştu.

"Çok kısa süre içerisinde Anamur'umuza bu hali kazandıracağız"

Anamur Toptancı Sebze ve Meyve Hali'nin uzun süredir ihmal edilmiş bir çalışma olduğunu ifade ederek, bu kadar değerli ve ekonomik değeri yüksek ürünler pazarlayan bir toptancı halinin bu kadar çağın dışında kalmasının akla, mantığa yatkın olmadığını kaydeden Seçer, "Projesi hazır. Çok kısa bir süre içerisinde Anamur'umuza bu hali kazandıracağız. Bozyazı'da da aynı sorun var. Orada tahsis sorunu devam ediyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Anamur'un insanına Kültür Merkezi yakışır"

Anamur'a bir Kültür Merkezi kazandıracaklarını da ifade eden Seçer, "Anamur farklı sosyo kültürel yapıya sahip bir kent. Onun için buranın gencine, çocuğuna, yaş almış insanına bir Kültür Merkezi yakışır. Projemiz hazır. Anamur'un kapasitesine uygun bir Kültür Merkezi temelini bu yıl içerisinde, MESKİ'yi boşaltır boşaltmaz yapacağız. Arazi bizim zaten, hiç tahsis derdi olmayacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmetlere çok önem ve ağırlık verdiklerini belirten Başkan Seçer, "Anamur'la ilgili özellikle sosyal hizmetlerde yeni hizmete aldığımız önemli çalışmalar var. Evde Bakım ve Misafirhane bunlardan bazısı. Mersin Şehir Hastanesi'nde yatan bir hastanın, ekonomisi de iyi olmayan yakını ilçeden veya kırsaldan gelmişse ya varsa arabasında yatacak, ya ücretini ödeyerek bir otelde kalacak, ya da akrabasının yanında kalacak. Refakatçi Evi ile bu sorunu ortadan kaldırdık. Bu memlekete, fakir ve fukaraya nasıl temas edileceğini biz gösterdik" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN