Başkan Şahin yeniden aday

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi partisi Ak Parti'den Osmaneli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

İki dönemdir Osmaneli Belediye Başkanlığı yapan Münür Şahin üçüncü dönem için AK Parti İlçe Başkanlığına aday adaylığı başvurusunu yaptı. Şahin, yaptığı açıklamada, "Osmaneli halkının tercihi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimi ile ustalık dönemimizde ilçemiz için yeni hedefler ve yeni projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Osmaneli İlçemiz Bilecik ilinin Bozüyük'ten sonraki ikinci büyük ilçesi. Tarihi ve kültürel varlıkları, sürekli gelişen sanayisi, turizmde sahip olduğu değerleri, verimli toprakları ile suların buluştuğu, yolların kesiştiği çok değerli bir kent. Devam eden Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT hattı ve yapılmakta olan Osmaneli YHT istasyonumuzla bölgemizde ve Türkiye'de yükselen değer. Osmaneli Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın destekleri iki dönemlik belediye başkanlığımızda hedeflerimize ulaştık ve örnek alınan projelerimizle bölgemizde ve Türkiye'de değer kazandık. Başta valilerimiz ve kaymakamlarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, özel sektör yöneticilerimiz, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve basınımız ve her zaman yanımızda olan halkımız, tüm meclis üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde çalıştık. Birlik ve beraberliğimiz bolluk ve bereketi getirdi ve birçok yeni yatırımı gerçekleştirdik. Allah herkesten razı olsun. Üçüncü dönemimizde büyüme ve istihdam sağlama faaliyetlerimiz artarak devam edecek.2024-2029 döneminde Osmaneli ilçemiz için yeni hedefleri, yeni projeleri gerçekleştirmek üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurumu ilçe başkanımız Şaban Güdem'e teslim ediyorum. Osmaneli halkının yine bizi tercih etmesiyle ilçemiz, ilimiz, bölgemiz ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde Allah'ın yardımıyla Osmaneli ilçemizi önce Türkiye'de ve sonrası Dünya'da bilinen bir kent yapmak için gece gündüz çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - BİLECİK