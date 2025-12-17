Haberler

Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini dualarla andı

Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini dualarla andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen 15 kahraman asker, düzenlenen anma programıyla rahmet ve minnetle yad edildi.

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen 15 kahraman asker, düzenlenen anma programıyla rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma programına AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat mensuplarıyla birlikte katılırken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü de programda yer aldı. Programda yapılan konuşmalarda, hain terör saldırısı bir kez daha lanetlenirken, şehitlerin hatırasının bu milletin vicdanından asla silinmeyeceği vurgulandı. Programda gazilere duyulan şükran dile getirilerek birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

İl Başkanı Okandan ise, 'Unutmadık, unutturmayacağız' vurgusuyla şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceğini ifade etti. Saldırıda şehit olan askerlerin, Türk milletinin yüreğinde sonsuza kadar yaşayacağı bir kez dile getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title