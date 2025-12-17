Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini dualarla andı

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen 15 kahraman asker, düzenlenen anma programıyla rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma programına AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat mensuplarıyla birlikte katılırken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü de programda yer aldı. Programda yapılan konuşmalarda, hain terör saldırısı bir kez daha lanetlenirken, şehitlerin hatırasının bu milletin vicdanından asla silinmeyeceği vurgulandı. Programda gazilere duyulan şükran dile getirilerek birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

İl Başkanı Okandan ise, 'Unutmadık, unutturmayacağız' vurgusuyla şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceğini ifade etti. Saldırıda şehit olan askerlerin, Türk milletinin yüreğinde sonsuza kadar yaşayacağı bir kez dile getirildi. - KAYSERİ