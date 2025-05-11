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Başkan Kıyışkan ve yönetiminden şehit annelerine anlamlı ziyaret

Başkan Kıyışkan ve yönetiminden şehit annelerine anlamlı ziyaret
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile derneğin Turgutlu, Akhisar ve Salihli temsilcileri Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile derneğin Turgutlu, Akhisar ve Salihli temsilcileri Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile derneğin Turgutlu, Akhisar ve Salihli temsilcileri Anneler Günü dolayısıyla Manisa'daki şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti. Şehit annelerinin ellerini öpen şehit eşlerine de hal hatır soran dernek yönetimi, şehit ailelerinin istek ve ihtiyaçlarını not alarak en kısa sürede gereğin yapılacağı sözünü verdi. Ziyaretlerle ilgili konuşan Başkan Kıyışkan, "Bugün, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi olarak; Turgutlu, Akhisar ve Salihli Temsilciliklerimizle birlikte, kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli annelerini, fedakar eşlerini ve kahraman gazilerimizin cefakar eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlamanın onurunu ve sorumluluğunu taşıdık. Bu ziyaretler, sadece bir tebessüm, bir çiçek ya da bir kutlama değil; yüreğimizde taşıdığımız minnetin, saygının ve vefanın bir yansımasıdır. Her biri acıyı sabra, özlemi duaya dönüştürmüş annelerimizin gözlerinde; bir evladın yokluğuna rağmen dimdik duran birer kahraman görüyoruz. Onlar ki; evladını vatan için toprağa vermiş ama vatanına küsmeden, dua etmeye devam etmiş analardır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli eşleri ise, hayatın en zor yükünü sevgiyle omuzlamış, eşlerinin hatırasına ve mirasına sahip çıkmış vefakar yüreklerdir. Onların sabrı, inancı ve dik duruşu bizlere güç, milletimize umut vermektedir. Bizler, bu büyük ailenin birer ferdi olarak biliyoruz ki; şehitlerimizin emanetleri bizim de emanetimizdir. Her fırsatta kapılarını çalmak, hal hatır sormak, bir nebze olsun gönüllerine dokunmak, bizim en kutsal görevlerimizden biridir. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, yüreği evlat sevgisiyle çarpan, kalbi memleket sevgisiyle dolu tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimize sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin. Sizler bizim başımızın tacı, dualarımızın en kıymetli yerindesiniz. Biz çok özel ve güzel bir aileyiz. Her zaman bir ve beraber olmaya, bu vatan için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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