Başkan Kılıç: 'Kurban Bayramı öncesi verdiğim ikramiye sözümü tutuyorum'

Beyköy Belediyesi personeli ve meclis üyelerini bir araya getiren akşam yemeğinde konuşma yapan Belediye Başkanı Osman Kılıç, "Söz verdiğim gibi Kurban Bayramı öncesi personelime verdiğim ikramiye sözümü tutuyorum" dedi.

Düzce'de meydana gelen afet sonrası moral yemeği amacı ile Beyköy sakinlerinden Birol Özkan'ın katkıları ile bir akşam yemeği düzenlendi. Beyköy Belediyesi personeli ve meclis üyelerini bir araya getiren bu organizasyondan dolayı Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, personeli sevindiren bir konuşma yaptı. Afetin yıkıcı etkisine rağmen kısa bir süre içerisinde beldenin toparlanabildiğini aktaran Kılıç, "Beyköy vatandaşlarını, gecesini gündüzüne katarak doğal kaynak su ile buluşturan tüm personelime teşekkür ediyorum ve söz verdiğim gibi Kurban Bayramı öncesi hesaplarına yatırmak üzere ikramiye sözümü tutuyorum" dedi.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, süreç içerisinde desteğini ve anlayışını esirgemeyen Beyköy halkına sonsuz teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel